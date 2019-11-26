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Информационный сайт города Гусева

Жительница Гусева пытается через суд обязать соседей демонтировать ванную комнату, расположенную в подвале

26 ноября 2019, 13:18
Жительница Гусева пытается через суд обязать соседей демонтировать ванную комнату, расположенную в подвале
В Гусевский городской суд обратилась местная жительница с иском к соседям об устранении препятствий в пользовании общим имуществом многоквартирного дома и возложении обязанности демонтировать ванную комнату, расположенную в подвальном помещении многоквартирного жилого дома.

В обоснование требований женщина указала, что является собственником квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома. В связи с газификацией возникла необходимость в прокладке труб системы отопления через подвальное помещение, расположенное под ее квартирой. Однако подвальное помещение занято ответчиками. На многочисленные обращения о допуске к инженерным сетям соседи отвечают отказом. Кроме того, в нарушение действующего законодательства, ответчики оборудовали в подвальном помещении ванную комнату.

В этой связи истица просит суд устранить препятствия в пользовании подвальным помещением, а также обязать ответчиков провести работы по демонтажу ванной комнаты, расположенной в указанном подвальном помещении.

Судебное заседание назначено на 3 декабря 2019 года.
суд
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А
# 1Алиса
Ооооо,удачи и терпения... Мы с чердака цыган выселяли 5 лет...
Сегодня, 14:14   ЦитироватьОтветить
00
з
# 2знающий
Кстати реально может выиграть. Только задолбается приставы исполнять решение.
Сегодня, 14:30   ЦитироватьОтветить
10
А
# 3Алиса
знающий,
Очень долго приставы будут исполнять решение, ОЧЕНЬ!.. 
Сегодня, 16:12   ЦитироватьОтветить
10
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