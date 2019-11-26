Жительница Гусева пытается через суд обязать соседей демонтировать ванную комнату, расположенную в подвале 26 ноября 2019, 13:18

В Гусевский городской суд обратилась местная жительница с иском к соседям об устранении препятствий в пользовании общим имуществом многоквартирного дома и возложении обязанности демонтировать ванную комнату, расположенную в подвальном помещении многоквартирного жилого дома.



В обоснование требований женщина указала, что является собственником квартиры, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома. В связи с газификацией возникла необходимость в прокладке труб системы отопления через подвальное помещение, расположенное под ее квартирой. Однако подвальное помещение занято ответчиками. На многочисленные обращения о допуске к инженерным сетям соседи отвечают отказом. Кроме того, в нарушение действующего законодательства, ответчики оборудовали в подвальном помещении ванную комнату.



В этой связи истица просит суд устранить препятствия в пользовании подвальным помещением, а также обязать ответчиков провести работы по демонтажу ванной комнаты, расположенной в указанном подвальном помещении.



Судебное заседание назначено на 3 декабря 2019 года.