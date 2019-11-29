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Информационный сайт города Гусева

1 декабря будет открыто движение автотранспорта через центральную площадь

29 ноября 2019, 11:01
1 декабря будет открыто движение автотранспорта через центральную площадь
В это воскресенье, 1 декабря, в тестовом режиме будет открыто движение автотранспорта через центр города. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Обращаем внимание, что в течение недели сохранится и схема движения, которая была организована на время перекрытия центра города. Все знаки, которые установлены сейчас — актуальны и будут демонтированы 8 декабря. Также будет включён светофор на перекрёстке ул. Победы и ул. З.Космодемьянской. Работы по обустройству площади продолжаются до окончания согласно графику.
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с
# 1саан
А Орбиту кто будет облагораживать???
Сегодня, 11:13   ЦитироватьОтветить
100
Г
# 2Гость Гость
саан,
Кто о чем, а вшивый о бане. 

"К пиджаку претензий нет, есть к пуговицам". Так и тут, зробили гарно, однако будут проблемы транспортные.
1. Не так быстро привыкну к круговому движению и первое время на кольце будет швах, особенно трудно будет даваться его проезд для новоиспеченных водителей.
2. Заезд с Ленина к мосту направо, ОЧЕНЬ сильно заужен и закруглен, автобус при повороте по диаганали перекроет обе полосы. Первое время будет много притиротых машин.
3. Бутылочное горлышко у моста. По разметке крайняя левая полоса для поворота на Правобережную и парковку, но зная наших водятлов и вечно спешащих таксистов, она будет ими использована для "прорыва" на мост, как и раньше. 


* привыкнут
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить
40
Г
# 3Гость Кило Ирисок
Цитата: НП
Город лишился сквера с ёлками, которые я помню с детства, исторической брусчатки и немецкого здания загса. Зато теперь есть огромный пустырь из корявой плитки и асфальта, парковка посреди пешеходной зоны, ангел и храм... Молодцы, варвары, победа спасла париж, к чему нам подлинная история!

А в нулевые были планы вернуть утраченную сетку улиц, которая была комфортна и сомасштабна человеку. Всё-таки жутко деграднули мы за 10 лет — вновь идеология впереди здравого смысла.

все так
Сегодня, 12:33   ЦитироватьОтветить
91
Д
# 4Джорж
Несмотря на всю красоту площади не мешало бы фасад "микродвигателя" обновить.
Сегодня, 13:16   ЦитироватьОтветить
71
с
# 5саан
И Орбиту...
Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить
41
А
# 6Аркадиуш
Орбиту микродвигатель? тогда давайте шире смотреть И детскую поликлинику,и штаб бригады на З.Космодемьянской,и школу поваров на смирнова,и бывшую 3 школу,и дома на ул северной и многое другое
Сегодня, 14:41   ЦитироватьОтветить
22
Г
# 7Гость Галина
Обязательно Дом офицеров
Сегодня, 14:57   ЦитироватьОтветить
20
Г
# 8Гость Евгений
Толстого, 2

Сегодня, 15:51   ЦитироватьОтветить
10
с
# 9саан
И Орбиту.

Потому что когда стыкуют говно (Орбита) с конфеткой (Площадь), то разница особенно бросается в глаза. Удивляюсь беззубости нашей Администрации, которая не смогла решить этот вопрос с владельцем Орбиты.
Сегодня, 16:08   ЦитироватьОтветить
51
Г
# 10Гость Кило Ирисок
Цитата: Гость Галина
Обязательно Дом офицеров
там вообще, евроремонт забабахать
Сегодня, 16:40   ЦитироватьОтветить
10
1
# 11123
саан,
По Вашей логике теперь от площади надо весь город "стыковать", чтоб он соответствовал... Я "за", но как в восточной сказке "... или ишак или падишах"... 
Сегодня, 17:14   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 12Гость Коля
Микродвигатель , сарай в центре города.
Сегодня, 18:51   ЦитироватьОтветить
00
3
# 133424
Все оценили лужи?
Сегодня, 19:14   ЦитироватьОтветить
00
ж
# 14житель
а вообще-то не пора ли обратить внимание на улицы города-Садовые,Калининградская,Луговую и др с грунтовыми дорогами и без тротуаров ,это более необходимо чем пушки и фонтаны,а тем более переделка парка у администрации
Сегодня, 19:14   ЦитироватьОтветить
00
3
# 153424
Неужели нельзя во время асфальтирования контролировать уклон разливая немного воды?
Сегодня, 19:15   ЦитироватьОтветить
00
К
# 16Китанв
житель,
Ага, счас, моё руководство через центр на тарантасе едет, вот он (центр) и должен выглядеть супер. А вы окраина... ик... держитесь там и всего вам доброго и хорошего. И таки да, спасибо загорелым братьям на лехусе и 200-м, что закрыли своим ара-базаром неприглядный вид на пустырь у малой Семьи. Мириам вам в карму. 
Сегодня, 19:41   ЦитироватьОтветить
10
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