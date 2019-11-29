В это воскресенье, 1 декабря, в тестовом режиме будет открыто движение автотранспорта через центр города. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Обращаем внимание, что в течение недели сохранится и схема движения, которая была организована на время перекрытия центра города. Все знаки, которые установлены сейчас — актуальны и будут демонтированы 8 декабря. Также будет включён светофор на перекрёстке ул. Победы и ул. З.Космодемьянской. Работы по обустройству площади продолжаются до окончания согласно графику.
1 декабря будет открыто движение автотранспорта через центральную площадь
29 ноября 2019, 11:01