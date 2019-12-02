В Гусеве отдельные категории детей получат новогодние подарки от муниципалитета

дети в возрасте от 5 до 14 лет из семей, имеющих четырёх и более детей и являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты многодетной семье;

дети в возрасте от 5 до 14 лет, воспитывающиеся в приёмных семьях, являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты многодетной семье;

дети-инвалиды в возрасте от 5 до 10 лет из семей, являющихся получателями пособия на ребёнка;

дети в возрасте от 5 до 10 лет из семей, в которых один из родителей (законных представителей) инвалид I или II группы.

дети в возрасте от 5 до 10 лет из семей, находящихся в социально-опасном положении.



В Гусеве дети отдельных категорий граждан получат новогодние подарки от муниципалитета. Постановление об этом подписал глава администрации округа А. А. Китаев. В документе определены категории детей, которые обеспечиваются такими новогодними подарками.Под семьёй, находящейся в социально-опасном положении, следует понимать семью, имеющую детей, находящихся в социально-опасном положении, а также семью, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (статья 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).Организацией обеспечения новогодними подарками детей отдельных категорий граждан займётся управление социальной защиты населения округа. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Гусевского городского округа Л. И. Томину.