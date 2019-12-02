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В Гусеве отдельные категории детей получат новогодние подарки от муниципалитета

2 декабря 2019, 13:32
В Гусеве отдельные категории детей получат новогодние подарки от муниципалитета
В Гусеве дети отдельных категорий граждан получат новогодние подарки от муниципалитета. Постановление об этом подписал глава администрации округа А. А. Китаев. В документе определены категории детей, которые обеспечиваются такими новогодними подарками.

  1. дети в возрасте от 5 до 14 лет из семей, имеющих четырёх и более детей и являющиеся получателями ежемесячной денежной выплаты многодетной семье;
  2. дети в возрасте от 5 до 14 лет, воспитывающиеся в приёмных семьях, являющихся получателями ежемесячной денежной выплаты многодетной семье;
  3. дети-инвалиды в возрасте от 5 до 10 лет из семей, являющихся получателями пособия на ребёнка;
  4. дети в возрасте от 5 до 10 лет из семей, в которых один из родителей (законных представителей) инвалид I или II группы.
  5. дети в возрасте от 5 до 10 лет из семей, находящихся в социально-опасном положении.

Под семьёй, находящейся в социально-опасном положении, следует понимать семью, имеющую детей, находящихся в социально-опасном положении, а также семью, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними (статья 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»).

Организацией обеспечения новогодними подарками детей отдельных категорий граждан займётся управление социальной защиты населения округа. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Гусевского городского округа Л. И. Томину.
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