В Городской библиотеке наградили участников конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу» 27 декабря 2019, 13:12

26 декабря 2019 года в Городской библиотеке состоялось награждение участников муниципального конкурса «Лучший туристический маршрут по Гусевскому округу», который проводился в ноябре 2019 года Управлением по культуре, спорту и делам молодежи.



Представленные проекты маршрутов удивили разнообразием и оригинальностью. Жители, влюбленные в свой город, разработали авторские туристические маршруты, которые будут включены в буклет «Маршруты по Гусеву».



Некоторые увлекательные авторские туристические прогулки уже очень полюбились нашим жителям и туристам. Это популярные авторские маршруты по Грэсовскому лесу «Философские лавочки» от Анатолия Фесенко и экологическая тропа «Открытие» МОУ СОШ № 5, оздоровительный маршрут по скандинавской ходьбе «Тропа здоровья», Новогодний радиоквест от «Радио на востоке», туристический детский новогодний маршрут «По следам Деда мороза».



Альбом-буклет туристическо-экскурсионного маршрута «Прогулки по городу» передан в дар Городской библиотеке и размещен в уголке краеведения в читальном зале.



В преддверии 75-летия Победы маршруты «Дорогами отцов» патриотический квест-маршрут и «Городской десант» молодежный квест планируют провести сами авторы.



Спасибо всем участникам за замечательные работы!