Согласно информации управления ЖКХ администрации МО «Гусевский городской округ», на территории муниципалитета в установленном порядке были признаны аварийными и подлежащими сносу четыре дома.
Два дома в городе Гусеве: на улице Школьной и Ю. Смирнова, один — в поселке Жаворонково, и один — в поселке Маяковского на одноименной улице. Как сообщил заместитель главы администрации Павел Нефедов, программные мероприятия по расселению граждан будут реализованы в два этапа:
— Согласно первому этапу, который начался в уходящем году и завершится в конце года следующего, должны были быть расселены семь семей проживающих в домах по улице Ю. Смирнова и ул. Маяковского в поселке Маяковского. Но мы его уже реализовали. Три семьи согласились на получение выкупной стоимости и четыре семьи, три из которых проживали в поселке Маяковское, получили новое жилье. Все квартиры были предоставлены в новом доме по улице Московской.
Что касается второго этапа, то, как подтвердили в управлении ЖКХ, расселение еще двух домов завершится до конца 2024 года. Граждане также смогут получить или выкупную цену за свое жилье, или квартиры.
В Гусевском округе признаны аварийными и подлежащими сносу четыре дома
30 декабря 2019, 16:52