Главная / Новости / Общество / В Гусевском округе признаны аварийными и подлежащими сносу четыре дома
Информационный сайт города Гусева

В Гусевском округе признаны аварийными и подлежащими сносу четыре дома

30 декабря 2019, 16:52
В Гусевском округе признаны аварийными и подлежащими сносу четыре дома
Согласно информации управления ЖКХ администрации МО «Гусевский городской округ», на территории муниципалитета в установленном порядке были признаны аварийными и подлежащими сносу четыре дома.

Два дома в городе Гусеве: на улице Школьной и Ю. Смирнова, один — в поселке Жаворонково, и один — в поселке Маяковского на одноименной улице. Как сообщил заместитель главы администрации Павел Нефедов, программные мероприятия по расселению граждан будут реализованы в два этапа:

— Согласно первому этапу, который начался в уходящем году и завершится в конце года следующего, должны были быть расселены семь семей проживающих в домах по улице Ю. Смирнова и ул. Маяковского в поселке Маяковского. Но мы его уже реализовали. Три семьи согласились на получение выкупной стоимости и четыре семьи, три из которых проживали в поселке Маяковское, получили новое жилье. Все квартиры были предоставлены в новом доме по улице Московской.

Что касается второго этапа, то, как подтвердили в управлении ЖКХ, расселение еще двух домов завершится до конца 2024 года. Граждане также смогут получить или выкупную цену за свое жилье, или квартиры.
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеПозиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в ГусевеГородская администрация покупает квартиры для граждан, проживающих в аварийных домахГородская администрация покупает квартиры для граждан, проживающих в аварийных домахКак квартиры в посёлке Гусевского района продавались по цене жилья в КалининградеКак квартиры в посёлке Гусевского района продавались по цене жилья в КалининградеЕвгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города людиЕвгений Михайлов: В Гусеве живут и работают активные и неравнодушные к судьбе родного города люди
Ж
# 1Житель
А Почтовая 2 что же?
Вчера, 18:05   ЦитироватьОтветить
50
А
# 2Андрей (не Петрович)
Житель, они во втором этапе.
Вчера, 20:58   ЦитироватьОтветить
00
Я
# 3Я
с Почтовой уже замяли всё....
Вчера, 22:32   ЦитироватьОтветить
20
Е
# 4ЕвГен
Оп, а с Московской 7 как? Подшаманили фасад, а домик-то в ужасном состоянии, и туалет там на улице - как раз напротив офиса правящей партии, кстати. 
Вчера, 23:01   ЦитироватьОтветить
00
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров