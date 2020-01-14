Сегодня на оперативном совещании глава администрации Александр Китаев заслушал доклады о ходе подготовки заявки «Город встречает гостей» для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.
Напоминаем, что открытым голосованием в декабре 2019 года общественной территорией для благоустройства и развития жителями была выбрана Привокзальная площадь и виды работ по её благоустройству.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день определена концепция и отдельные элементы проекта, которые будут представлять вид на Гусев в ретроспективе, раскрывать историю местной железной дороги, а также представлять его как малый исторический российский город, сочетающий в себе аутентичную архитектуру восточной Пруссии, советскую эпоху и современность.
Привокзальная площадь, объединяющая железнодорожную и автобусную станции, несет в себе большой имиджевый потенциал и имеет все шансы стать визитной карточкой города Гусева для приезжих гостей и туристов.
В городской администрации прошло совещание по подготовке заявки проекта «Город встречает гостей»
14 января 2020, 13:16