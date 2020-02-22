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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве торжественно открыли отремонтированный военный городок

22 февраля 2020, 17:47
В Гусеве торжественно открыли отремонтированный военный городок
Сегодня, 22 февраля 2020 года, в Гусеве торжественно прошло открытие восстановленного военного городка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

На открытии присутствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, который поздравил гостей мероприятия с этим знаменательным событием. Особые слова были адресованы военнослужащим 11-го отдельного танкового полка, которые с сегодняшнего дня стали полноправными хозяевами этих сооружений на проспекте Ленина.

В торжественном мероприятии приняли участие: командующий Балтийским Флотом адмирал Александр Носатов, командир 11 отдельного танкового полка полковник Станислав Акамов, временно исполняющий обязанности командира 11-го армейского корпуса генерал-майор Валерий Жила, глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, председатель Гусевского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Коляго , представитель ПАО Сбербанк России и другие гости, которые в свою очередь также поздравили всех присутствующих с этим знаменательным событием.

Почётными гостям была устроена экскурсия по штабу, столовой, жилым помещениям и по территории части. Обновленный военный объект отвечает самым высоким стандартам. Здесь есть все условия для несения службы и проживания. Что немаловажно, после восстановления сохранен архитектурный облик зданий постройки XIX века, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения.

Александр Китаев и почётные гости поздравили всех присутствующих с открытием и с наступающим праздником — 23 февраля, пожелали успехов и достижения высоких результатов в боевой подготовке.

Современная, хорошо оснащенная и боеспособная армия является гарантом независимости и национальных интересов нашей страны. Сегодняшнее событие доказывает, что развитие нашей армии не стоит, уровень ее подготовки растет и продолжает совершенствоваться.
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Ч
# 1Читатель
Автор наверно уже отметил праздник. Перепутал звание, должности, наименование частей 
Сегодня, 18:28   ЦитироватьОтветить
00
С
# 2С
Читатель,



Тоже хотел об этом написать! ))) Повнимательнее надо быть при составлении текстов!
Сегодня, 18:32   ЦитироватьОтветить
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П
# 3Прапор
Поздравляю Защитников Отечества с профи праздником. Уважение военным, что отстояли свой гарнизон и не дали жуликам и ворам разграбить военный городок. Волновался за военных. Когда летом 2016 года военные начинали строительство, но сцуканутый сварщик имел виды на городок и упорно не давал ход восстановительным работам. Приезжала какая-то министр с области, фамилию не помню, (толи трусами трясёт, толи трусит), не суть важна, но запомнилась эта неприятная особа своими грязными волосами. Она вроде обещала открыть на территории военного городка какой-то там учебный кампус.  Потом придворный шелкопёр областного двора Хвалей в угоду жуликам и ворам делал несколько негативных сюжетов по теме восстановления военного городка. Ну и поразило, как быстро на лету переобулась наша администрация и местный совет. Помнится, на городском сайте был сюжет, состряпанный Хвалеем в 2016 году, где Гнездилов гневно выступал против восстановительных работ военного городка. А сегодня как рад был. Как рад! Мастер переобувания.
Сегодня, 18:45   ЦитироватьОтветить
12
а
# 4алесандр
здорово,только у нас в стране такое возможно объект сдали в эксплуатацию а за работу строителям не заплатили.кидалово по русски.
Сегодня, 18:45   ЦитироватьОтветить
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П
# 5Прапор
Сегодня, 18:46   ЦитироватьОтветить
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В
# 6Вадим Исаев
Да, этот городок знал лучшие времена и видел лучших людей. Перечислены и наименования войсковых частей, и звания и должности, а не уходит ощущение - стройбат времён СССР. Лучше всех внешне выглядит подполковник - ветеран в зелёном плаще, в нем ВИДНА строевая выправка - прекрасный внешний вид, а отсюда и здоровье. Это офицер Советской Армии!   
Сегодня, 19:14   ЦитироватьОтветить
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Г
# 7Гость Виталий
А "телепузики" из администрации что забыли здесь?
Сегодня, 19:46   ЦитироватьОтветить
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