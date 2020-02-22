В Гусеве торжественно открыли отремонтированный военный городок

Сегодня, 22 февраля 2020 года, в Гусеве торжественно прошло открытие восстановленного военного городка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
На открытии присутствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, который поздравил гостей мероприятия с этим знаменательным событием. Особые слова были адресованы военнослужащим 11-го отдельного танкового полка, которые с сегодняшнего дня стали полноправными хозяевами этих сооружений на проспекте Ленина.
В торжественном мероприятии приняли участие: командующий Балтийским Флотом адмирал Александр Носатов, командир 11 отдельного танкового полка полковник Станислав Акамов, временно исполняющий обязанности командира 11-го армейского корпуса генерал-майор Валерий Жила, глава МО «Гусевский городской округ» Андрей Гнездилов, председатель Гусевского совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Коляго , представитель ПАО Сбербанк России и другие гости, которые в свою очередь также поздравили всех присутствующих с этим знаменательным событием.
Почётными гостям была устроена экскурсия по штабу, столовой, жилым помещениям и по территории части. Обновленный военный объект отвечает самым высоким стандартам. Здесь есть все условия для несения службы и проживания. Что немаловажно, после восстановления сохранен архитектурный облик зданий постройки XIX века, являющихся объектами культурного наследия муниципального значения.
Александр Китаев и почётные гости поздравили всех присутствующих с открытием и с наступающим праздником — 23 февраля, пожелали успехов и достижения высоких результатов в боевой подготовке.
Современная, хорошо оснащенная и боеспособная армия является гарантом независимости и национальных интересов нашей страны. Сегодняшнее событие доказывает, что развитие нашей армии не стоит, уровень ее подготовки растет и продолжает совершенствоваться.