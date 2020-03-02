Гусевский детский сад № 11 включён в программу «Доступная среда»

Уже много лет в нашем муниципальном образовании уделяется большое внимание созданию доступной и комфортной городской среды.При всех работах по реконструкции асфальто-дорожного покрытия и тротуаров делаются съезды для удобства не только велосипедистов и мамочек с колясками, но для инвалидов-колясочников. Для инвалидов по зрению на отремонтированной площади уложена тактильная плитка. Все муниципальные учреждения оснащаются пандусами. Интегрирование особенных детей происходит и в образовательных организация, учреждениях дополнительного образования и детских садах.Так в прошлом году руководство детского сада № 11 «Центр развития ребенка» приняло решение об участие в отборе муниципальных образований Калининградской области для предоставления субсидии на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.«Наш детский сад вошел в число четырех победителей и включен в программу „Доступная среда“ государственной программы Калининградской области „Социальная поддержка населения“ для получения субсидии на реализацию мероприятий по созданию в образовательной организации условий для получения инвалидами качественного образования в 2020 году», — говорит заведующая Татьяна Заварзина.Почти миллион рублей получит Детский сад № 11 для решения проблемы создания безбарьерной среды, которая обеспечит доступ в помещения детского сада детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата.«Кроме пандуса будут созданы необходимые условия для проведения педагогами-специалистами: педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом индивидуальных и коррекционных занятий с такими детьми, — продолжает заведующая детским садом, — также мы приобретем инновационное интерактивное оборудование для организации качественного дошкольного образования воспитанников садика, с учетом всех категорий детей-инвалидов, посещающих детский сад и установим его в кабинете инклюзивного образования».