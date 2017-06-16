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В Гусеве снимают фильм «Дорога в Париж» с Сергеем Маковецким и Ренатой Литвиновой

16 июнь 2017, 13:35
В Гусеве снимают фильм «Дорога в Париж» с Сергеем Маковецким и Ренатой Литвиновой
На востоке Калининградской области стартовали масштабные съёмки художественного фильма под названием «Дорога в Париж». После Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню. Сюжет картины до конца пока не раскрывается. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».

Сергей Саркисов, кинорежиссёр: «Будет много трюковых сцен и в том числе с танком, даже погоня на танке за немецкой машиной, будет динамичный интересный и увлекательный фильм. Картина о победителях в большой войне, картина о том, как люди отмечали день победы, о любви, о том, как люди расстаются и встречаются. Эта история основана на реальных событиях. Герой Советского Союза рассказал эту историю Станиславу Говорухину, а он в свою очередь Сергею Ашкинази и Сергей Сергеевич написал сценарий, который мы вместе доводили. В Калининградской области снимаем потому что действие фильма происходит в Германии. У вас живописные места и хорошие дороги, мы приняли решение снимать здесь, у меня потрясающий коллектив актёров, это и Маковецкий и Добронравов, Стычкин – это просто цвет, и Рената Литвинова».
Теги: кино съёмки
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
"После Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню. "
А почему не на Белый Дом в Вашингтоне? Эту чушь можно уже и не смотреть, как и все современные фильмы о войне.
16 июня 2017 13:44   ЦитироватьОтветить3
Гость волчок
# 2Гость волчок
кто знает в каком месте Гусева идут съемки??????????
16 июня 2017 19:07   ЦитироватьОтветить0
житель
# 3житель
Гость волчок,
около "Горбатого моста"
16 июня 2017 20:25   ЦитироватьОтветить1
Неравнодушный
# 4Неравнодушный
Цитата: Гость Виталий
"После Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню. "
А почему не на Белый Дом в Вашингтоне? Эту чушь можно уже и не смотреть, как и все современные фильмы о войне.


Сценарий, конечно, ужасный. Подобными творениями память и уничтожается.
Но всё же считаю, что некоторые современные фильмы о войне весьма достойны.
А подавляющее большинство - да, бездумные поделки на скорую руку.
17 июня 2017 14:05   ЦитироватьОтветить1
Мираторг
# 5Мираторг
Остаётся вопрос к гусевскому ГИБДД что дали разрешение на перекрытие дороги по направление Гусев-Ивашкино.
Почему знаки что проезд невозможен установлены только на подъезде к мосту? Почему участники движения должны проехать 6 км. (с Маяковского) чтоб упереться в знак "объезд" который вообще вводит в заблуждение т.к. объезда никакого нет, если только возвращаться обратно в Маяковское на трассу Гусев-Озёрск.
17 июня 2017 15:40   ЦитироватьОтветить9

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