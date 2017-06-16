В Гусеве снимают фильм «Дорога в Париж» с Сергеем Маковецким и Ренатой Литвиновой
16 июнь 2017, 13:35
На востоке Калининградской области стартовали масштабные съёмки художественного фильма под названием «Дорога в Париж». После Победы один экипаж советского танка решил посмотреть на Эйфелеву башню. Сюжет картины до конца пока не раскрывается. Об этом сообщает «ГТРК «Калининград».Теги: кино съёмки
Сергей Саркисов, кинорежиссёр: «Будет много трюковых сцен и в том числе с танком, даже погоня на танке за немецкой машиной, будет динамичный интересный и увлекательный фильм. Картина о победителях в большой войне, картина о том, как люди отмечали день победы, о любви, о том, как люди расстаются и встречаются. Эта история основана на реальных событиях. Герой Советского Союза рассказал эту историю Станиславу Говорухину, а он в свою очередь Сергею Ашкинази и Сергей Сергеевич написал сценарий, который мы вместе доводили. В Калининградской области снимаем потому что действие фильма происходит в Германии. У вас живописные места и хорошие дороги, мы приняли решение снимать здесь, у меня потрясающий коллектив актёров, это и Маковецкий и Добронравов, Стычкин – это просто цвет, и Рената Литвинова».
Сергей Саркисов, кинорежиссёр: «Будет много трюковых сцен и в том числе с танком, даже погоня на танке за немецкой машиной, будет динамичный интересный и увлекательный фильм. Картина о победителях в большой войне, картина о том, как люди отмечали день победы, о любви, о том, как люди расстаются и встречаются. Эта история основана на реальных событиях. Герой Советского Союза рассказал эту историю Станиславу Говорухину, а он в свою очередь Сергею Ашкинази и Сергей Сергеевич написал сценарий, который мы вместе доводили. В Калининградской области снимаем потому что действие фильма происходит в Германии. У вас живописные места и хорошие дороги, мы приняли решение снимать здесь, у меня потрясающий коллектив актёров, это и Маковецкий и Добронравов, Стычкин – это просто цвет, и Рената Литвинова».
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