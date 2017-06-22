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Гусев присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти»

22 июнь 2017, 10:13
Гусев присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти»
Гусев присоединился к Всероссийской акции «Свеча памяти». 22 июня в 4 часа утра у памятника Герою Советского Союза С.И. Гусева прошла церемония возложения цветов и свечей. Об этом пишет группа «ГУСЕВ HD».

На мероприятии присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Е.Е. Михайлов, заместитель председателя окружного Совета депутатов Т.А. Александрина, ветеран Великой Отечественной войны и почётный житель города Гусева С.Т. Семенихин, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов В.Н. Дацюк.

С речью к собравшимся выступила почётный гость мероприятия врио министра образования Калининградской области Светлана Трусенёва. От лица молодёжного актива города выступила Александра Гаврилова.

В небо были запущены белые шары как символ памяти нашего народа о страшных событиях Великой Отечественной. Рота почётного караула гусевского гарнизона возложила траурную гирлянду к подножию памятника С.И. Гусева, после чего все присутствующие поставили свечи и положили цветы.
Теги: акция Свеча памяти
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