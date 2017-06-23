Евгений Михайлов поделился мнением о новой системе финансовых возвратов кинопроизводителям
23 июнь 2017, 16:34
В декабре прошлого года временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, директор направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов подписали соглашение, согласно которому Калининградская область, один из трех регионов, стала участником проекта по запуску в России системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов. Об этом пишет «За доблестный труд».Теги: Евгений Михайлов кино
«Согласно документу, который был подписан полгода назад, он позволяет кинопроизводителям, выбравшим Калининградскую область как съемочную площадку, вернуть часть потраченных средств во время съемок в нашем регионе, - говорит глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов. - Подписание данного соглашения это действенная мера, направленная на популяризацию Калининградской области, ведь следом за производителями фильмов в регион приедут зрители, которым будет интересно познакомиться с областью, где снимали тот или иной художественный сериал или полнометражный игровой фильм. А улицы, дома или иные объекты городов Калининградской области станут их очередными достопримечательностями, которые будут посещать туристы. И это не просто слова. Вспомните хотя бы культовый фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница», который снимали в Крыму. Любой житель этого полуострова расскажет вам, где снимали эту комедию, а улицы и дома Алушты, где проходили съемки, давно стали туристической достопримечательностью.
Спустя три месяца после подписания Соглашения, компания Star Media - одна из ведущих компаний страны по производству и дистрибуции кино- и телефильмов, выбрала Калининградскую область для съемок двух новых телевизионных сериалов «Желтый глаз тигра» и «Пробуждение», которые уже в 2018 году выйдут на телевизионные экраны. Оба этих проекта попали в программу ребейта – возврата части потраченных средств.
«Несмотря на то, что только два телевизионных проекта попали в региональную программу ребейта, на сегодняшний день в нашем регионе различные телевизионные компании и съемочные группы снимают сразу несколько художественных фильмов и сериалов, - говорит Евгений Михайлов, - Гусев также попал в число городов, где проходят съемки. В далеком 1967 году в Гусеве снимали художественный фильм, основанный на реальных событиях - «Подвиг Фархада» о судьбе советского танкиста, попавшего в плен. Помню, как мальчишками мы переживали за судьбу капитана Фархада Аббасова. Фильм Сергея Саркисова «Дорога на Париж», который снимается, в том числе и в Гусеве, тоже о судьбе танкиста и тоже основан на реальных событиях весны 1945. Говорить о значимости этой картины не приходится. Сейчас, когда некоторые европейские политики пытаются переписать историю, мы должны уделять большее внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. А значит, подписанное Антоном Алихановым соглашение и разработка программы ребейтов в Калининградской области - проекты, направленные не только на популяризацию самого западного региона России, развитие его экономики, но и на воспитательные и образовательные цели среди молодежи. Молодежи, которая завтра будет дальше строить и развивать нашу область, а не стараться уехать отсюда. Потому как уже сегодня шаги, предпринятые правительством Калининградской области, возглавляемого Антоном Алихановым, направлены на развитие региона. Региона, у которого большое будущее.»
«Согласно документу, который был подписан полгода назад, он позволяет кинопроизводителям, выбравшим Калининградскую область как съемочную площадку, вернуть часть потраченных средств во время съемок в нашем регионе, - говорит глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов. - Подписание данного соглашения это действенная мера, направленная на популяризацию Калининградской области, ведь следом за производителями фильмов в регион приедут зрители, которым будет интересно познакомиться с областью, где снимали тот или иной художественный сериал или полнометражный игровой фильм. А улицы, дома или иные объекты городов Калининградской области станут их очередными достопримечательностями, которые будут посещать туристы. И это не просто слова. Вспомните хотя бы культовый фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница», который снимали в Крыму. Любой житель этого полуострова расскажет вам, где снимали эту комедию, а улицы и дома Алушты, где проходили съемки, давно стали туристической достопримечательностью.
Спустя три месяца после подписания Соглашения, компания Star Media - одна из ведущих компаний страны по производству и дистрибуции кино- и телефильмов, выбрала Калининградскую область для съемок двух новых телевизионных сериалов «Желтый глаз тигра» и «Пробуждение», которые уже в 2018 году выйдут на телевизионные экраны. Оба этих проекта попали в программу ребейта – возврата части потраченных средств.
«Несмотря на то, что только два телевизионных проекта попали в региональную программу ребейта, на сегодняшний день в нашем регионе различные телевизионные компании и съемочные группы снимают сразу несколько художественных фильмов и сериалов, - говорит Евгений Михайлов, - Гусев также попал в число городов, где проходят съемки. В далеком 1967 году в Гусеве снимали художественный фильм, основанный на реальных событиях - «Подвиг Фархада» о судьбе советского танкиста, попавшего в плен. Помню, как мальчишками мы переживали за судьбу капитана Фархада Аббасова. Фильм Сергея Саркисова «Дорога на Париж», который снимается, в том числе и в Гусеве, тоже о судьбе танкиста и тоже основан на реальных событиях весны 1945. Говорить о значимости этой картины не приходится. Сейчас, когда некоторые европейские политики пытаются переписать историю, мы должны уделять большее внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. А значит, подписанное Антоном Алихановым соглашение и разработка программы ребейтов в Калининградской области - проекты, направленные не только на популяризацию самого западного региона России, развитие его экономики, но и на воспитательные и образовательные цели среди молодежи. Молодежи, которая завтра будет дальше строить и развивать нашу область, а не стараться уехать отсюда. Потому как уже сегодня шаги, предпринятые правительством Калининградской области, возглавляемого Антоном Алихановым, направлены на развитие региона. Региона, у которого большое будущее.»
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