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Евгений Михайлов поделился мнением о новой системе финансовых возвратов кинопроизводителям

23 июнь 2017, 16:34
Евгений Михайлов поделился мнением о новой системе финансовых возвратов кинопроизводителям
В декабре прошлого года временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов, директор направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и руководитель Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов подписали соглашение, согласно которому Калининградская область, один из трех регионов, стала участником проекта по запуску в России системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов. Об этом пишет «За доблестный труд».

«Согласно документу, который был подписан полгода назад, он позволяет кинопроизводителям, выбравшим Калининградскую область как съемочную площадку, вернуть часть потраченных средств во время съемок в нашем регионе, - говорит глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов. - Подписание данного соглашения это действенная мера, направленная на популяризацию Калининградской области, ведь следом за производителями фильмов в регион приедут зрители, которым будет интересно познакомиться с областью, где снимали тот или иной художественный сериал или полнометражный игровой фильм. А улицы, дома или иные объекты городов Калининградской области станут их очередными достопримечательностями, которые будут посещать туристы. И это не просто слова. Вспомните хотя бы культовый фильм Леонида Гайдая «Кавказская пленница», который снимали в Крыму. Любой житель этого полуострова расскажет вам, где снимали эту комедию, а улицы и дома Алушты, где проходили съемки, давно стали туристической достопримечательностью.

Спустя три месяца после подписания Соглашения, компания Star Media - одна из ведущих компаний страны по производству и дистрибуции кино- и телефильмов, выбрала Калининградскую область для съемок двух новых телевизионных сериалов «Желтый глаз тигра» и «Пробуждение», которые уже в 2018 году выйдут на телевизионные экраны. Оба этих проекта попали в программу ребейта – возврата части потраченных средств.

«Несмотря на то, что только два телевизионных проекта попали в региональную программу ребейта, на сегодняшний день в нашем регионе различные телевизионные компании и съемочные группы снимают сразу несколько художественных фильмов и сериалов, - говорит Евгений Михайлов, - Гусев также попал в число городов, где проходят съемки. В далеком 1967 году в Гусеве снимали художественный фильм, основанный на реальных событиях - «Подвиг Фархада» о судьбе советского танкиста, попавшего в плен. Помню, как мальчишками мы переживали за судьбу капитана Фархада Аббасова. Фильм Сергея Саркисова «Дорога на Париж», который снимается, в том числе и в Гусеве, тоже о судьбе танкиста и тоже основан на реальных событиях весны 1945. Говорить о значимости этой картины не приходится. Сейчас, когда некоторые европейские политики пытаются переписать историю, мы должны уделять большее внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. А значит, подписанное Антоном Алихановым соглашение и разработка программы ребейтов в Калининградской области - проекты, направленные не только на популяризацию самого западного региона России, развитие его экономики, но и на воспитательные и образовательные цели среди молодежи. Молодежи, которая завтра будет дальше строить и развивать нашу область, а не стараться уехать отсюда. Потому как уже сегодня шаги, предпринятые правительством Калининградской области, возглавляемого Антоном Алихановым, направлены на развитие региона. Региона, у которого большое будущее.»
Теги: Евгений Михайлов кино
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