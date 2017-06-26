В Озерске прошла областная конференция сотрудников туристической сферы

26 июнь 2017, 19:47

23 июня в Озерске состоялась конференция сотрудников туристической сферы из 13-ти округов Калининградской области. Город Гусев представил сотрудник Управления экономики и перспективного развития Лактионов Ю.М.. Темой совещания стала «Организация работы в муниципалитетах по привлечению туристов в Калининградскую область (из опыта работы Озерского ГО)», сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.



Со вступительным словом выступила заместитель министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Зорина М.Г..



Далее участникам конференции провели экскурсию по городу Озерску, на которой они сами смогли почувствовать себя туристами. После подвели итоги. Представители каждого муниципалитета поделились своими впечатлениями и высказали пожелание о дальнейшем сотрудничестве, обмене опытом и совместном развитии туризма в нашем регионе.

107 просмотров