Глава городской администрации встретился со студентами «Летней школы ВШЭ-GS Group 2017»
6 июль 2017, 13:04
4 июля в актовом зале администрации Гусевского городского округа прошла встреча главы администрации Михайлова Е.Е. со студентами «Летней школы ВШЭ-GS Group 2017». Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Админстрация Гусевского района лагерь Технополис GS студенты Евгений Михайлов
Летняя школа – это совместный стратегический образовательный проект холдинга GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при участии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта г. Калининграда.
В современном мире большую актуальность приобретает комплексное развитие городов, с использованием прогрессивных интеллектуальных технологий и системного подхода к благоустройству всех сфер городской среды.
Руководство нашего округа всегда поддерживает инновационное идеи в перспективном развитии муниципалитета. Поэтому уже не первый год студенты Летней школы приезжают к нам в город освоить для себя новые технологические сферы и привнести свое видение в реализации запланированных проектах города.
Во время встречи Евгений Михайлов презентовал студентам наш город, а также в рамках дальнейшего сотрудничества был подписан трехсторонний договор между администрацией МО «Гусевский городской округ», представителями холдинга «GS Group» и НИУ ВШЭ.
Далее участникам школы были предложены 4 проектных задания для разработки современного подхода освоения городских территорий:
В этот же день, после официальной части мероприятия, студентам провели велоэкскурсию для ознакомления с городом и попутным изучением существующих велодорожек.
Летняя школа – это совместный стратегический образовательный проект холдинга GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при участии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта г. Калининграда.
В современном мире большую актуальность приобретает комплексное развитие городов, с использованием прогрессивных интеллектуальных технологий и системного подхода к благоустройству всех сфер городской среды.
Руководство нашего округа всегда поддерживает инновационное идеи в перспективном развитии муниципалитета. Поэтому уже не первый год студенты Летней школы приезжают к нам в город освоить для себя новые технологические сферы и привнести свое видение в реализации запланированных проектах города.
Во время встречи Евгений Михайлов презентовал студентам наш город, а также в рамках дальнейшего сотрудничества был подписан трехсторонний договор между администрацией МО «Гусевский городской округ», представителями холдинга «GS Group» и НИУ ВШЭ.
Далее участникам школы были предложены 4 проектных задания для разработки современного подхода освоения городских территорий:
- создание «Городского парка» на территории ГРЭСовского лесат
- разработка оптимальной концепции развития городской вело-инфраструктуры
- организация эффективного городского пространства на месте слияния двух рек - р. Красная и р. Анграпа
- создание Маяковского Технопарка с благоприятными условиями для деятельности малых инновационных предприятий
В этот же день, после официальной части мероприятия, студентам провели велоэкскурсию для ознакомления с городом и попутным изучением существующих велодорожек.
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