Глава городской администрации встретился со студентами «Летней школы ВШЭ-GS Group 2017»

6 июль 2017, 13:04

создание «Городского парка» на территории ГРЭСовского лесат



разработка оптимальной концепции развития городской вело-инфраструктуры



организация эффективного городского пространства на месте слияния двух рек - р. Красная и р. Анграпа



создание Маяковского Технопарка с благоприятными условиями для деятельности малых инновационных предприятий



4 июля в актовом зале администрации Гусевского городского округа прошла встреча главы администрации Михайлова Е.Е. со студентами «Летней школы ВШЭ-GS Group 2017». Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Летняя школа – это совместный стратегический образовательный проект холдинга GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при участии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта г. Калининграда.В современном мире большую актуальность приобретает комплексное развитие городов, с использованием прогрессивных интеллектуальных технологий и системного подхода к благоустройству всех сфер городской среды.Руководство нашего округа всегда поддерживает инновационное идеи в перспективном развитии муниципалитета. Поэтому уже не первый год студенты Летней школы приезжают к нам в город освоить для себя новые технологические сферы и привнести свое видение в реализации запланированных проектах города.Во время встречи Евгений Михайлов презентовал студентам наш город, а также в рамках дальнейшего сотрудничества был подписан трехсторонний договор между администрацией МО «Гусевский городской округ», представителями холдинга «GS Group» и НИУ ВШЭ.Далее участникам школы были предложены 4 проектных задания для разработки современного подхода освоения городских территорий:В этот же день, после официальной части мероприятия, студентам провели велоэкскурсию для ознакомления с городом и попутным изучением существующих велодорожек.