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Глава городской администрации встретился со студентами «Летней школы ВШЭ-GS Group 2017»

6 июль 2017, 13:04
Глава городской администрации встретился со студентами «Летней школы ВШЭ-GS Group 2017»
4 июля в актовом зале администрации Гусевского городского округа прошла встреча главы администрации Михайлова Е.Е. со студентами «Летней школы ВШЭ-GS Group 2017». Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Летняя школа – это совместный стратегический образовательный проект холдинга GS Group и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при участии Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта г. Калининграда.

В современном мире большую актуальность приобретает комплексное развитие городов, с использованием прогрессивных интеллектуальных технологий и системного подхода к благоустройству всех сфер городской среды.

Руководство нашего округа всегда поддерживает инновационное идеи в перспективном развитии муниципалитета. Поэтому уже не первый год студенты Летней школы приезжают к нам в город освоить для себя новые технологические сферы и привнести свое видение в реализации запланированных проектах города.

Во время встречи Евгений Михайлов презентовал студентам наш город, а также в рамках дальнейшего сотрудничества был подписан трехсторонний договор между администрацией МО «Гусевский городской округ», представителями холдинга «GS Group» и НИУ ВШЭ.

Далее участникам школы были предложены 4 проектных задания для разработки современного подхода освоения городских территорий:

  • создание «Городского парка» на территории ГРЭСовского лесат
  • разработка оптимальной концепции развития городской вело-инфраструктуры
  • организация эффективного городского пространства на месте слияния двух рек - р. Красная и р. Анграпа
  • создание Маяковского Технопарка с благоприятными условиями для деятельности малых инновационных предприятий

В этот же день, после официальной части мероприятия, студентам провели велоэкскурсию для ознакомления с городом и попутным изучением существующих велодорожек.
Теги: Админстрация Гусевского района лагерь Технополис GS студенты Евгений Михайлов
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Гость гость
# 1Гость гость
Каюков гл.Редактор газеты начал работать на сайт "Гусев онлайн"?
Сегодня, 13:57   ЦитироватьОтветить3
Admin
# 2Admin
Большая просьба писать без оскорблений. У администрации есть аккаунты в соц. сетях, где они отчитываются перед населением, информация оттуда. В частности аккаунт в вк.
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить1
Пупкин
# 3Пупкин
А разве плохо то, что администрация рассказывает чем занимается?
Сегодня, 14:54   ЦитироватьОтветить0

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