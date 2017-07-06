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В городе появятся 11 новых скамеек, а на улице Кутузова установят автобусные остановки

6 июль 2017, 16:58
В городе появятся 11 новых скамеек, а на улице Кутузова установят автобусные остановки
Администрация МО «Гусевский городской округ» при поддержке правительства Калининградской области продолжает реализацию «Программы конкретных дел».

Как сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа, в рамках данной программы для борьбы с зимней скользкостью закуплено 11 ящиков для песка.

Кроме того, в скором времени в городе появятся 11 новых скамеек для отдыха горожан и гостей Гусева, а по улице Кутузова установят автобусные остановки.
Теги: Админстрация Гусевского района программа конкретных дел
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Зритель
# 1Зритель
Пожалуйста, обратие внимание на сквер (его останки) на перекрёстке Школьной и Профсоюзной.
Вчера, 19:04   ЦитироватьОтветить1
Гость Олег
# 2Гость Олег
а зачем? там скоро дом построят
Вчера, 19:22   ЦитироватьОтветить1
Гость Виталий
# 3Гость Виталий
Цитата: Зритель
Пожалуйста, обратие внимание на сквер (его останки) на перекрёстке Школьной и Профсоюзной.

Какой там сквер? Не смешите. Дорожка и три дерева это не сквер.У нас в городе таких скверов можно десятками считать. Всегда был один сквер и он всем известен.
Вчера, 21:07   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 4Житель
Там остатки от сквера, Это местечко так и просится что бы его преобразили в скверик, Было бы здорово,
Вчера, 21:49   ЦитироватьОтветить0

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