В городе появятся 11 новых скамеек, а на улице Кутузова установят автобусные остановки

6 июль 2017, 16:58

Администрация МО «Гусевский городской округ» при поддержке правительства Калининградской области продолжает реализацию «Программы конкретных дел».



Как сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округа, в рамках данной программы для борьбы с зимней скользкостью закуплено 11 ящиков для песка.



Кроме того, в скором времени в городе появятся 11 новых скамеек для отдыха горожан и гостей Гусева, а по улице Кутузова установят автобусные остановки.

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