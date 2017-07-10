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Гусевская делегация посетила форум «Новые возможности и перспективы сотрудничества» в Белоруссии

10 июль 2017, 12:55
В конце прошлого месяца делегация Гусевского городского округа, возглавляемая главой муниципального образования – председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым, приняла участие в международном экономическом форуме «Новые возможности и перспективы сотрудничества», который проходил в городе Ошмяны Республики Белоруссии. Об этом пишет «За доблестный труд».

В рамках форума партнеры из братского государства презентовали инвестиционный потенциал и экономические возможности северного региона Беларуси. Также стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Одним из основных достижений проводимого форума стало подписание Договора о сотрудничестве городов-побратимов Сморгони (Беларусь) и Гусева (Россия). Данный документ направлен на взаимное сотрудничество и координирование совместных действий по укреплению и развитию межмуниципальных связей в экономике, культуре, пропаганде исторического наследия, социальной сфере, торговле и бытовом обслуживании, административном управлении и работе с населением.

«Договор основан на многолетних традициях дружбы и отражает заинтересованность населения наших городов в развитии делового сотрудничества, изучении опыта работы и обмене делегациями», - отметил Андрей Гнездилов.

Со стороны города-побратима договор подписал председатель Сморгонского районного исполнительного комитета Геннадий Хоружик, который также отметил высокую значимость подписанного документа.

«Теперь наши делегации будут не только посещать праздничные мероприятия, посвященные Дням городов, но мы сможем развивать культурные и общественные связи, - говорит Геннадий Хорунжик, - способствовать созданию необходимых условий для установления хозяйственных связей между предприятиями и организациями наших городов. А также содействовать развитию детского и молодежного туризма обоих государств.»
Теги: Админстрация Гусевского района
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Гость Гость
# 1Гость Гость
Дядя слева только и может подписывать неперспективные документы. Пора ему уже. Отдыхать.
Вчера, 23:51   ЦитироватьОтветить0

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