В рамках программы конкретных дел в нашем округе обустроят объекты водоснабжения

12 июль 2017, 18:10

В рамках Программы конкретных дел в нашем округе предусмотрено обустройство объектов водоснабжения. В посёлках Калининское, Юдино, Северный, Ольхаватка, Приозерное, Еловое, Кубановка и Красногорское будут установлены устройства насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины.



Установка данного оборудования позволит снизить энергозатраты, исключить перерасход воды и обеспечить стабильное давление в водопроводе, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.



На выполнение работ выделены средства из регионального и муниципального бюджета. Закончить обустройство скважин планируется в конце следующего месяца.

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