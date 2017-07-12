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В рамках программы конкретных дел в нашем округе обустроят объекты водоснабжения

12 июль 2017, 18:10
В рамках программы конкретных дел в нашем округе обустроят объекты водоснабжения
В рамках Программы конкретных дел в нашем округе предусмотрено обустройство объектов водоснабжения. В посёлках Калининское, Юдино, Северный, Ольхаватка, Приозерное, Еловое, Кубановка и Красногорское будут установлены устройства насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины.

Установка данного оборудования позволит снизить энергозатраты, исключить перерасход воды и обеспечить стабильное давление в водопроводе, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.

На выполнение работ выделены средства из регионального и муниципального бюджета. Закончить обустройство скважин планируется в конце следующего месяца.
Теги: водоснабжение программа конкретных дел
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