За пять месяцев в рамках операции «Казна» взыскано порядка 16 млн рублей

19 июль 2017, 16:40

Вчера, 18 июля 2017 года, Судебные приставы ОСП Гусевского района совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Гусевский» и представителями администрации МО «Гусевский городской округ» провели очередное мероприятие в рамках широкомасштабной акции «Казна» по выявлению должников по транспортному налогу. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.



На автотрассах Гусевского округа было проверено восемнадцать автомобилей. Двум владельцам автотранспортных средств представителями Службы судебных приставов вручены повестки о необходимости уплаты задолженности по транспортному налогу.



По информации межрайонной ИФНС России №2 по Калининградской области по «Гусевскому городскому округу» задолженность за февраль 2017 года по транспортному налогу составляла 36 млн рублей.



В рамках операции «Казна» за период с февраля по июль 2017 г. удалось взыскать долгов порядка 16 млн. рублей. Динамика снижения задолженности по транспортному налогу по состоянию на 01 июля 2017 года составила 43,4%.

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