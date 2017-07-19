В Гусеве по 17 адресам, где выявлены незаконченные строительства и ветхие строения, выставлены ограждения
19 июль 2017, 17:22
Продолжается работа по выявлению объектов незаконченного строительства и ветхих строений, представляющих угрозу жизни и здоровья людей. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе администрации Гусевского городского округа.Теги: аварийный
В ходе комиссионного обследования на территории Гусевского городского округа выявлены объекты, представляющие в разной степени угрозу для жизни людей. В данный список вошли строительные площадки, аварийные и «бесхозные» здания и сооружения различной формы собственности.
На данный момент по 17 адресам, где имеются такие объекты, выставлены ограждения, а также заложены оконные и дверные проемы для ограничения доступа к ним.
По 10 адресам вынесены судебные решения о понуждении собственников к ограничению доступа на объекты.
По тем объектам, где не выполнены предписания, глава администрации Евгений Михайлов поручил сотрудникам управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры лично встретиться с собственниками и выяснить по каким причинам не выполняются требования безопасности на объектах, а также подавать исковые заявления в суд о возбуждении дела об административном правонарушении.
В ходе комиссионного обследования на территории Гусевского городского округа выявлены объекты, представляющие в разной степени угрозу для жизни людей. В данный список вошли строительные площадки, аварийные и «бесхозные» здания и сооружения различной формы собственности.
На данный момент по 17 адресам, где имеются такие объекты, выставлены ограждения, а также заложены оконные и дверные проемы для ограничения доступа к ним.
По 10 адресам вынесены судебные решения о понуждении собственников к ограничению доступа на объекты.
По тем объектам, где не выполнены предписания, глава администрации Евгений Михайлов поручил сотрудникам управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры лично встретиться с собственниками и выяснить по каким причинам не выполняются требования безопасности на объектах, а также подавать исковые заявления в суд о возбуждении дела об административном правонарушении.
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