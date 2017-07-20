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На улице Кутузова установили новые автобусные остановки

20 июль 2017, 17:36
При поддержке правительства Калининградской области в Гусевском городском округе активно продолжается реализация «Программы конкретных дел».

Как сообщили в городской администрации, в Гусеве на улице Кутузова уже установлено 4 автобусных остановки, по 2 с каждой стороны дороги, в начале и в конце улицы. Также установлено 11 ящиков песка, которые используются для борьбы с зимней скользкостью.
Теги: программа конкретных дел
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