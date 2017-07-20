Жители Гусевского городского округа задолжали за свет около 25 млн рублей

20 июль 2017, 20:13

По информации ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 июня 2017 года задолженность за электроэнергию граждан-потребителей, проживающих на территории МО «Гусевский городской округ» составила 24,856 миллиона рублей.



Наибольшая задолженность на 1 гражданина – потребителя (свыше 5 000 руб.) зафиксирована в поселках Жаворонково, Жигули, Майское, Ясное Поле и СНТ «Металлист» г. Гусева. Всего на территории Гусевского района проживает 2940 граждан-должников за потребленную электроэнергию.



ОАО «Янтарьэнергосбыт» информирует о проведении, в строгом соответствии с действующим законодательством, технических мероприятий по введению режима ограничения потребления электроэнергии в отношении граждан-потребителей, не исполнивших свои обязательства по оплате за потребленную электроэнергию.

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