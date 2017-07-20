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Жители Гусевского городского округа задолжали за свет около 25 млн рублей

20 июль 2017, 20:13
Жители Гусевского городского округа задолжали за свет около 25 млн рублей
По информации ОАО «Янтарьэнергосбыт» на 1 июня 2017 года задолженность за электроэнергию граждан-потребителей, проживающих на территории МО «Гусевский городской округ» составила 24,856 миллиона рублей.

Наибольшая задолженность на 1 гражданина – потребителя (свыше 5 000 руб.) зафиксирована в поселках Жаворонково, Жигули, Майское, Ясное Поле и СНТ «Металлист» г. Гусева. Всего на территории Гусевского района проживает 2940 граждан-должников за потребленную электроэнергию.

ОАО «Янтарьэнергосбыт» информирует о проведении, в строгом соответствии с действующим законодательством, технических мероприятий по введению режима ограничения потребления электроэнергии в отношении граждан-потребителей, не исполнивших свои обязательства по оплате за потребленную электроэнергию.
Теги: электроэнергия Янтарьэнерго
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Конь в пальто
# 1Конь в пальто
Только о том и говорит сей факт,что эта организация плохо работает. Или им,как слону дробина, 25 лямов этих?
Вчера, 23:06   ЦитироватьОтветить0

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