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Глава администрации провёл выездное совещание в п. Лермонтово по вопросам подготовки к «Гумбинненскому сражению»

27 июль 2017, 21:01
Глава администрации провёл выездное совещание в п. Лермонтово по вопросам подготовки к «Гумбинненскому сражению»
Сегодня под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» в пос. Лермонтово состоялось выездное совещание по вопросам подготовки к проведению военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение 2017».

На совещании обсудили множество организационных вопросов: расстановка указателей, парковочных мест для автомобилей и велосипедов, места для интерактивных площадок, выставки военной техники, торговых палаток, площадку для журналистов, волонтеров и многое другое.

В ходе совещания глава администрации дал ряд указаний, которые необходимо выполнить до конца следующей недели.
Теги: Гумбинненская победа Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов
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