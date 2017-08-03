Вице-премьер правительства области провёл совещание по подготовке фестиваля «Гумбинненское сражение»

3 август 2017, 12:19

Вчера под председательством вице-премьера правительства Калининградской области Гарри Гольдмана прошло очередное рабочее совещание по подготовке военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение», который состоится в посёлке Лермонтово Гусевского городского округа 19 августа и будет посвящён событиям летнего наступления русской армии 1917 года (столетие события отмечается в этом году).



Участники совещания констатировали отсутствие каких-либо нерешённых вопросов, подготовка к мероприятию идёт в плановом режиме. Руководитель департамента поисковой и реконструкторской работы Российского военно-исторического общества Александр Кудряшов поблагодарил правительство Калининградской области за усилия по организации фестиваля.



Объявлено, что накануне, 18 августа, в 16.00 в городе Гусеве, у памятника «Штыковая атака», пройдёт торжественная церемония памяти воинов Первой мировой войны. Программа мероприятий военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение-2017» будет опубликована в самое ближайшее время.

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