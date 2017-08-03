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В Гусевском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки «По следам Великой и забытой»

3 август 2017, 12:40
В Гусевском историко-краеведческом музее состоялось открытие выставки «По следам Великой и забытой»
1 августа в День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, в Гусевском историко-краеведческом музее им. А.М. Иванова состоялось открытие выставки «По следам Великой и забытой». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Со вступительным словом выступила директор городского музея Наталья Ситникова.

Далее гостям выставки предложили пройтись по залу и погрузится в атмосферу времен «Великой и забытой войны». На выставке представлены предметы времен I мировой войны из частной коллекции Д. В. Дунаевского (г. Калининград) и Гусевского музея, а также на реплики плакатов из фондов Королевского музея армии и военной истории (г. Брюссель, Бельгия), ранее не представленные в научно-информационном поле России.
Теги: выставка музей Первая мировая война
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