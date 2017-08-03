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Общество / Культура

В Гусевском музее открылась выставка художницы Елены Печуриной «Лестница судьбы»

3 август 2017, 20:43
В Гусевском музее открылась выставка художницы Елены Печуриной «Лестница судьбы»
Сегодня в Гусевском историко-краеведческо музее им. А. М. Иванова состоялось торжественное открытие выставки гусевской художницы Елены Печуриной «Лестница судьбы». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Стиль работы Елены Александровны отличается оригинальностью и самобытностью. Ее картины легко узнать среди других по легкости штрихов и загодочности образов.

Художница работает в технике «монотипия», когда краски наносятся от руки на любую гладкую поверхность и полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным и неповторимым.

Поздравить художницу пришла директор Методического центра администрации МО «Гусевский городской округ» Ирина Твердохлебова: «Наша землячка, замечательная художница Елена Печурина обладает особым видением мира и в уникальной манере умеет донести его до нас в своих картинах. Хочу пожелать Елене вдохновения, творческих идей и признания ее работ».

После чего гости выставки смогли осмотреть картины и поделиться друг с другом впечатлениями.
Теги: музей выставка
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