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В Гусеве приступили к ремонту тротуаров на Ломоносова, Павлова, Малахова и обустройству стадиона школы №5

7 август 2017, 22:32
В Гусеве приступили к ремонту тротуаров на Ломоносова, Павлова, Малахова и обустройству стадиона школы №5
В рамках Программы конкретных дел в городе Гусеве начались ремонтные работы тротуаров по улице Ломоносова, нечетной стороне переулка Павлова и нечетной стороне улицы Малахова. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

И сегодня состоялось выездное совещание на переулке Павлова под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова.

На совещании обсудили концепцию ремонта тротуара: варианты понижения бордюров, ремонт придомовой территории за счет муниципальных средств, а также обустройство ливнеприемников.

Сразу же после совещания по тротуару на переулке Павлова глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов проверил ход работы по обустройству мини-стадиона на территории МОУ «СОШ №5» г. Гусева по программе «Газпром – детям».

На данном этапе уже ведутся подготовительные работы. Сотрудники администрации еще раз обсудили проект мини-стадиона и вопросы по установке антивандальных тренажеров.
Теги: ремонт программа конкретных дел Евгений Михайлов
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