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Евгений Михайлов проверил ремонт тротуара на пер. Павлова и строительство стадиона в школе №5

22 август 2017, 18:03
Евгений Михайлов проверил ремонт тротуара на пер. Павлова и строительство стадиона в школе №5
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов проверил как идет благоустройство тротуара по нечетной стороне переулка Павлова и ход реализации строительных работ мини-стадиона по программе «Газпром – детям» в МОУ «СОШ №5». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Для тротуара сейчас идёт подготовка фундамента, перенесены ливнеприемники, устанавливаются поребрики. В ходе совещания глава администрации сделал несколько замечаний подрядчику, выполняющему работы на данном объекте, и поручил устранить их в кротчайший срок.

При строительстве стадиона на данном этапе ведутся работы по подготовке основания для заливки бетоном беговых дорожек, волейбольной и баскетбольной площадок.
Теги: Евгений Михайлов программа конкретных дел строительство стадион
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Гость александр
# 1Гость александр
кто будет дорогу во дворе дома №2 потом ремонтировать когда камазы ее разбомбят возя бетон туда сюда?
Вчера, 18:17   ЦитироватьОтветить1
сосо
# 2сосо
радуйтесь жители города уровень реки подняли закопав на время обводной канал. скоро откапывать будут фок спасать. про шлюз усиленно не хотят вспоминать.наверное деньги давно освоены.
Вчера, 19:47   ЦитироватьОтветить2

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