Евгений Михайлов проверил ремонт тротуара на пер. Павлова и строительство стадиона в школе №5
22 август 2017, 18:03
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов проверил как идет благоустройство тротуара по нечетной стороне переулка Павлова и ход реализации строительных работ мини-стадиона по программе «Газпром – детям» в МОУ «СОШ №5». Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Евгений Михайлов программа конкретных дел строительство стадион
Для тротуара сейчас идёт подготовка фундамента, перенесены ливнеприемники, устанавливаются поребрики. В ходе совещания глава администрации сделал несколько замечаний подрядчику, выполняющему работы на данном объекте, и поручил устранить их в кротчайший срок.
При строительстве стадиона на данном этапе ведутся работы по подготовке основания для заливки бетоном беговых дорожек, волейбольной и баскетбольной площадок.
Для тротуара сейчас идёт подготовка фундамента, перенесены ливнеприемники, устанавливаются поребрики. В ходе совещания глава администрации сделал несколько замечаний подрядчику, выполняющему работы на данном объекте, и поручил устранить их в кротчайший срок.
При строительстве стадиона на данном этапе ведутся работы по подготовке основания для заливки бетоном беговых дорожек, волейбольной и баскетбольной площадок.
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