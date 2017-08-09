Евгений Михайлов проверил ход ремонта тротуаров на улицах Малахова и Ломоносова
9 август 2017, 15:47
8 августа состоялось выездное совещание под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова по ремонту тротуаров нечетной стороны улицы Малахова и улицы Ломоносова. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.Админстрация Гусевского района программа конкретных дел ремонт
Ремонт данных тротуаров был запланирован администрацией МО «Гусевский городской округ» в рамках Программы конкретных дел.
В ходе совещания обсудили вопросы обустройства велодорожек, обрамление для деревьев, ширину тротуара и другие.
Потому как накануне выездного совещания в администрацию Гусевского городского округа поступило обращение жильцов дома № 7 по ул. Малахова с просьбой о ремонте 2-го подъезда, также были рассмотрены варианты благоустройства подходов к домам по ул. Малахова.
Ремонт данных тротуаров был запланирован администрацией МО «Гусевский городской округ» в рамках Программы конкретных дел.
В ходе совещания обсудили вопросы обустройства велодорожек, обрамление для деревьев, ширину тротуара и другие.
Потому как накануне выездного совещания в администрацию Гусевского городского округа поступило обращение жильцов дома № 7 по ул. Малахова с просьбой о ремонте 2-го подъезда, также были рассмотрены варианты благоустройства подходов к домам по ул. Малахова.
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