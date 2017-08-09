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Евгений Михайлов проверил ход ремонта тротуаров на улицах Малахова и Ломоносова

9 август 2017, 15:47
Евгений Михайлов проверил ход ремонта тротуаров на улицах Малахова и Ломоносова
8 августа состоялось выездное совещание под руководством главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова по ремонту тротуаров нечетной стороны улицы Малахова и улицы Ломоносова. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.

Ремонт данных тротуаров был запланирован администрацией МО «Гусевский городской округ» в рамках Программы конкретных дел.

В ходе совещания обсудили вопросы обустройства велодорожек, обрамление для деревьев, ширину тротуара и другие.

Потому как накануне выездного совещания в администрацию Гусевского городского округа поступило обращение жильцов дома № 7 по ул. Малахова с просьбой о ремонте 2-го подъезда, также были рассмотрены варианты благоустройства подходов к домам по ул. Малахова.
Теги: Админстрация Гусевского района программа конкретных дел ремонт
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Пупкин
# 1Пупкин
Велодорожки это хорошо.
Вчера, 19:55   ЦитироватьОтветить0

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