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Завершен ремонт тротуара на нечетной стороне улицы Малахова

14 сентябрь 2017, 18:22
Завершен ремонт тротуара на нечетной стороне улицы Малахова
В рамках Программы конкретных дел 2017 года в МО «Гусевский городской округ» завершен ремонт тротуара и подходов к домам нечетной стороны улицы Малахова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника отдела дорожного хозяйства администрации Павла Нефедова, после выполнения всех мероприятий по ремонту на данной улице, сложилась экономия средств.

Так как приоритетными направлениями данной программы является благоустройство территорий вблизи образовательных и дошкольных учреждений, сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное совещание, на котором было принято решение использовать сэкономленные средства для обустройства тротуара от городского стадиона до спортивного зала МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева».

На совещании затрагивались вопросы концепции тротуара: продолжение велодорожек, ширина пешеходной дорожки, понижение бордюра со стороны пешеходных переходов и поднятие бордюрного камня вдоль тротуара.
Теги: ремонт программа конкретных дел
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