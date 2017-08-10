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ДЮЦ города Гусева в национальном Реестре «Ведущие образовательные учреждения России»

10 август 2017, 14:02
ДЮЦ города Гусева в национальном Реестре «Ведущие образовательные учреждения России»
Любому человеку приятно, когда его ценят, ставят позитивную оценку за его поведение, труд, действие. И вдвойне приятно, когда высокую оценку ставят за работу целой команды, коллектива.

По итогам 2016 года МАУ ДО «Детско-юношеский центр», МОУ «СОШ №1 им. С.И. Гусева», МАДОУ «Детский сад № 6», МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребенка» вошли в национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2016».

В национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» включают организации и учреждения, занимающие лидирующие позиции в сфере образования в своём регионе.

Цель формирования Реестра - создание единого общедоступного информационного ресурса по учреждениям и образовательным организациям страны, деятельность которых вносит позитивный вклад в социально-экономическое развитие сферы образования своего региона.

Этот Реестр призван помочь государственным и общественным институтам, предприятиям и организациям, а также простым гражданам как в России, так и в любой стране мира, осуществлять поиск информации об интересующих их ведущих образовательных учреждениях России.

В список лучших попадают исключительно по представлению государственных и муниципальных органов власти.

От всего коллектива ДЮЦ хочется выразить искреннюю благодарность администрации нашего города, Управлению образования, коллегам всех образовательных учреждений за поддержку в реализации проектов, помощь в развитии Центра, содействие в инновационной деятельности! И отдельное спасибо нашим обучающимся – ваши успехи и победы, ваша активность и целеустремленность являются для коллектива Центра важной опорой во всех начинаниях! Вместе мы сможем многое!

Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2016» Калининградской области.
Теги: ДЮЦ детский сад
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