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Руководитель ОАО «Гусев-Водоканал» оштрафован на 40 тыс. руб. за пользование недрами без лицензии

16 август 2017, 13:01
Руководитель ОАО «Гусев-Водоканал» оштрафован на 40 тыс. руб. за пользование недрами без лицензии
Гусевская городская прокуратура проверила соблюдение хозяйствующими субъектами требований законодательства при использовании водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Установлено, что ОАО «Гусев – Водоканал» в соответствии с заключенными договорами обеспечивает водоснабжением более 300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также более 11 тысяч граждан — население округа. Для выполнения договорных обязательств предприятие эксплуатирует 11 водозаборных скважин, которые расположены в населенных пунктах Гусевского городского округа.

Путем забора подземных вод обеспечивается предоставление услуг населению и хозяйствующим субъектам по водоснабжению, а также для производственных нужд.

Вместе с тем, как установила прокуратура, ОАО «Гусев – Водоканал» вопреки требованиям федерального законодательства не оформило и не получило в установленном законом порядке лицензию (специальное разрешение) на право пользования недрами для добычи подземных вод, используемых для вышеуказанных целей.

В связи с этим городской прокурор в отношении директора ОАО «Гусев – Водоканал» возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ – пользование недрами без лицензии.

Управление Росприроднадзора по Калининградской области, рассмотрев материалы прокурорской проверки, привлекло руководителя предприятия к административной ответственности и оштрафовало его на 40 тысяч рублей.
Теги: водоканал штрафы прокуратура
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