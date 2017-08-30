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На пер. Павлова завершены работы по благоустройству тротуара

30 август 2017, 17:35
На пер. Павлова завершены работы по благоустройству тротуара
В рамках Программы конкретных дел выполнено благоустройство тротуара по нечетной стороне пер. Павлова, ведущего в МОУ «СОШ №5» г. Гусева. В скором времени будут закончены работы по благоустройству придомовой территории дома №1 нечетной стороны переулка. Об этом пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа.


Также продолжаются работы по строительству мини-стадиона в школе № 5. На данном этапе ведется подготовка основания площадки для заливки бетоном и установлено 9 новых антивандальных тренажеров, за счет муниципальных средств.
Теги: ремонт программа конкретных дел
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