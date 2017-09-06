В посёлках Гусевского городского округа завершены работы по модернизации водоснабжения
6 сентябрь 2017, 10:59
В рамках реализации Программы конкретных дел в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» завершены работы по обустройству насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины в поселках Калининское, Юдино, Северный, Ольховатка, Приозерное, Еловое, Кубановка, Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба администрации Гусевского городского округаТеги: программа конкретных дел водоснабжение
Напоминаем, что данное оборудование позволит поддерживать постоянное давление сети, что снижает количество аварийных ситуаций, экономит электроэнергию и улучшает качество услуг водоснабжения.
Напоминаем, что данное оборудование позволит поддерживать постоянное давление сети, что снижает количество аварийных ситуаций, экономит электроэнергию и улучшает качество услуг водоснабжения.
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