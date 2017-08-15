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Работы по модернизации водоснабжения завершены в трёх посёлках, в двух на завершающей стадии

15 август 2017, 13:06
Работы по модернизации водоснабжения завершены в трёх посёлках, в двух на завершающей стадии
В рамках Программы конкретных дел в Гусевском городском округе осуществляется установка устройства насосного оборудования с частотным регулированием на водоподъемные скважины.

Как пишет пресс-служба администрации Гусевского городского округа, на данном этапе такое оборудование уже установлено в пос. Красногорское, пос. Кубановка, пос. Калининское. Завершаются работы в пос. Юдино и пос. Ольховатка. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы.

По словам генерального директора ОАО «Гусев-Водоканал Дениса Левочкина после установки данного оборудования в 3-х поселках уменьшилось количество жалоб от жителей. После завершения работ появилась возможность регулировать давление сети, напор воды теперь стабильный и качество воды лучше. Также данное оборудование позволяет снизить количество аварийных ситуаций.

Напомним, в общем модернизацию оборудования на водоподъемных скважинах запланировано сделать в посёлках Калининское, Юдино, Северный, Ольхаватка, Приозерное, Еловое, Кубановка и Красногорское.
Теги: ремонт водоснабжение
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