В нашем городе состоялся первый туристический сплав «Возрождение реки Писса»

6 сентябрь 2017, 22:09

Река в центре города – это ценный ресурс и место притяжение жителей и гостей города. Именно поэтому администрация города прикладывает все усилия, чтобы сохранить полноводность реки, сделать ее привлекательной для туристов и популяризовать новый экскурсионный маршрут.



И сегодня в нашем городе состоялся первый туристический сплав «Возрождение реки Писса», который дает начало увлекательному байдарочному маршруту.



Участие в сплаве принял глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, который также пригласил принять участие в открытии нового туристического маршрута руководителей предприятий и организаций, учебных заведений и представителей бизнеса. К сплаву присоединились и неравнодушные, любящие свой город граждане.



Фотографии Сергея Рожкова.

175 просмотров | 3 комментария