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В нашем городе состоялся первый туристический сплав «Возрождение реки Писса»

6 сентябрь 2017, 22:09
В нашем городе состоялся первый туристический сплав «Возрождение реки Писса»
Река в центре города – это ценный ресурс и место притяжение жителей и гостей города. Именно поэтому администрация города прикладывает все усилия, чтобы сохранить полноводность реки, сделать ее привлекательной для туристов и популяризовать новый экскурсионный маршрут.

И сегодня в нашем городе состоялся первый туристический сплав «Возрождение реки Писса», который дает начало увлекательному байдарочному маршруту.

Участие в сплаве принял глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов, который также пригласил принять участие в открытии нового туристического маршрута руководителей предприятий и организаций, учебных заведений и представителей бизнеса. К сплаву присоединились и неравнодушные, любящие свой город граждане.

Фотографии Сергея Рожкова.
Теги: Писса сплав
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Речник
# 1Речник
Молодец Михайлов, оживил речку
Вчера, 22:35   ЦитироватьОтветить1
Гость Галина
# 2Гость Галина
Здорово!
Вчера, 23:05   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 3Конь в пальто
Я что-то не видел? Надо пойти поглядеть на обновлённую Писсу. Напротив бывшей "Берёзки" можно было перепрыгнуть ещё недавно.
Вчера, 23:20   ЦитироватьОтветить0

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