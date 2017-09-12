Около отделения женской консультации и дневного стационара ЦРБ обустроят прилегающую территорию
12 сентябрь 2017, 17:48
Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов провел выездное совещание, на котором обсудили проект благоустройства территории прилегающей к отделению Женской консультации и дневного стационара Гусевской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.больница ремонт Евгений Михайлов Админстрация Гусевского района
Для того чтобы обеспечить наиболее удобный подход к зданию как для пациентов, так и для сотрудников больницы, на совещании было принято решение об обустройстве тротуара от ул. Московской д. № 62 до дома № 64, где расположена Женская консультация.
Планируется капитальный ремонт центрального входа. Будет отремонтировано крыльцо, сделана площадка для колясок с навесом, установлен пандус, скамейки, урны для мусора и место для велопарковок.
Для того чтобы обеспечить наиболее удобный подход к зданию как для пациентов, так и для сотрудников больницы, на совещании было принято решение об обустройстве тротуара от ул. Московской д. № 62 до дома № 64, где расположена Женская консультация.
Планируется капитальный ремонт центрального входа. Будет отремонтировано крыльцо, сделана площадка для колясок с навесом, установлен пандус, скамейки, урны для мусора и место для велопарковок.
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