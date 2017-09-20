Завершен ремонт тротуара нечетной стороны переулка Павлова
20 сентябрь 2017, 17:53
В Гусевском городском округе завершен ремонт тротуара нечетной стороны переулка Павлова, а также выполнены работы по обустройству подходов к дому №1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.ремонт
А в МОУ «СОШ №5» полным ходом идет строительство мини-стадиона по программе «Газпром-детям»: уже завезено оборудование, тренажеры, ограждение, началась установка опор для светильников.
По словам подрядчика работы планируется завершить в начале следующего месяца.
А в МОУ «СОШ №5» полным ходом идет строительство мини-стадиона по программе «Газпром-детям»: уже завезено оборудование, тренажеры, ограждение, началась установка опор для светильников.
По словам подрядчика работы планируется завершить в начале следующего месяца.
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