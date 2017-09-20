Стройцентр
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Завершен ремонт тротуара нечетной стороны переулка Павлова

20 сентябрь 2017, 17:53
В Гусевском городском округе завершен ремонт тротуара нечетной стороны переулка Павлова, а также выполнены работы по обустройству подходов к дому №1. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

А в МОУ «СОШ №5» полным ходом идет строительство мини-стадиона по программе «Газпром-детям»: уже завезено оборудование, тренажеры, ограждение, началась установка опор для светильников.

По словам подрядчика работы планируется завершить в начале следующего месяца.
Теги: ремонт
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Usa
# 1Usa
Скажите пожалуйста, а улицу Ломоносова уже закончили ? А как же самый опасный участок улицы для пешеходов? Начало ул. Ломоносова вообще не имеет тротуаров. Пешеходы идут по проезжей части. Движение авто здесь не малое и кто же потом ответит за потерю человеческой жизни?
Вчера, 21:49   ЦитироватьОтветить0
Знаток
# 2Знаток
Цитата: Usa
Скажите пожалуйста, а улицу Ломоносова уже закончили ? А как же самый опасный участок улицы для пешеходов? Начало ул. Ломоносова вообще не имеет тротуаров. Пешеходы идут по проезжей части. Движение авто здесь не малое и кто же потом ответит за потерю человеческой жизни?

На том участке дороге есть собственник здания - ДОЛГОВЫ, они обязаны делать тротуар возле себя...но не хотят.
Вчера, 22:20   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 3Конь в пальто
Честное слово,противно читать про достижения эти. На любой улице делают только одну сторону и кичатся своей работой. В нормальных городах тротуары с обеих сторон улиц. На Ломоносова всё равно правая сторона будет в грязюке. Возле СЭС ну ни как нельзя было метров 10 доработать. Противно...
Вчера, 22:51   ЦитироватьОтветить0
Usa
# 4Usa
До Долговых там , как до китайской стены , они по ул. Толстого "проживают".
Вчера, 23:11   ЦитироватьОтветить0

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