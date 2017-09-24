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Создана петиция за возвращение ж/д сообщения востока области с областным центром

24 сентябрь 2017, 12:16
Создана петиция за возвращение ж/д сообщения востока области с областным центром
На сайте change.org создана петиция за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. Автор петиции Tatyana Moiseeva.

«Много написано и о нелегальных перевозках, о мерах, способных навести в этой отрасли порядок. Считаем, что возобновление железнодорожного сообщения между областным центром и такими городами как Гусев и Нестеров является одним из главных решений данной проблемы», - написано в петиции.

«Верните нам междугороднюю электричку!!!», - подытожила автор.

Петиция будет доставлена губернатору Калининградской области, в министерство транспорта и в министерство развития инфраструктуры Калининградской области.

Напомним, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
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Зритель
# 1Зритель
Давно об этом пишу.
Поддержу,но только смысл от ченджа?..тесли грамотный бы составил напрямую в область,было бы больше толку.
Вчера, 12:33   ЦитироватьОтветить3
Я
# 2Я
Наивные. Никто вам не вернёт дизель. А кто желает ЖД транспорт покупайте билеты на поезда и вперёд.
Вчера, 12:36   ЦитироватьОтветить1
Мирон
# 3Мирон
местная автоколонна выпускает в рейсы старые автобусы в которых не работает вентиляция,зимой надо просить водилу шоб включил печку,а летом от жары можно кони двинуть,

так называемый экспресс-собирает на каждой остановке народ аж до Толпак тормозит, не город а колхоз,купили пару новых бусов а остальное хлам! в новых нормальные сиденья-а в старых сядет туша рядом и всё ехать невозможно,сидлушки маленькие! как нибудь полных сортируйте что ли! Гусевская Автоколонна это вам! и в грязной одеже не пускать сидоров колхозных!
Вчера, 13:26   ЦитироватьОтветить7
Гость Гость
# 4Гость Гость
Мирон,
Садись на личное авто или нанимай такси, и поедешь с комфортом, без "толстых и вонючих колхозных сидоров"
Вчера, 13:50   ЦитироватьОтветить2
Житель города
# 5Житель города
Под пишите все!!!! Но вдруг получится вернуть дизель.
Вчера, 13:51   ЦитироватьОтветить4
Гость гость
# 6Гость гость
Коммунизм закончился , а мы и не заметили ,что он был. А когда то ездили на поездах на дизелях за копейки.
Вчера, 14:35   ЦитироватьОтветить2
мать не ваша
# 7мать не ваша
Я подписала. Но! помните, как ходил прежний дизель? Шёл из Несетрова один вагон, потом в Черняховске высаживал людей и те полчаса ждали дальнейшего следования уже другим составом. Мегаудобно, особенно утром, особенно в шесть часов, когда хочешь усесться, заснуть и следовать до конечной. Конечно, такой иезуитский, удобный только ж/д способ, многие не полюбили. Как следствие - невыгодность маршрута. Есть ещё у них фишка: пускать дизель из Черняховска три раза в неделю. Вроде услуга и есть, а с другой стороны, её надо "ловить". В общем, всё для людей!
Вчера, 14:36   ЦитироватьОтветить5
Гость александр
# 8Гость александр
если дизель и нужен а он нужен то не в том обличье в котором он был,нужен комфортабельный и скоростной вид ж.д. транспорта,есть же опыт других регионов когда по рельсам едешь гораздо быстрее чем на авто.
Вчера, 16:18   ЦитироватьОтветить8
Инвалид первой мировой
# 9Инвалид первой мировой
Ни кто нас не послушает. Это вам не при советской власти. Власть теперь жульническая и РЖД только что умеет негров в Локомотив покупать за миллионы евро.
Вчера, 23:13   ЦитироватьОтветить0

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