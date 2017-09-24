Создана петиция за возвращение ж/д сообщения востока области с областным центром
24 сентябрь 2017, 12:16
На сайте change.org создана петиция за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. Автор петиции Tatyana Moiseeva.
«Много написано и о нелегальных перевозках, о мерах, способных навести в этой отрасли порядок. Считаем, что возобновление железнодорожного сообщения между областным центром и такими городами как Гусев и Нестеров является одним из главных решений данной проблемы», - написано в петиции.
«Верните нам междугороднюю электричку!!!», - подытожила автор.
Петиция будет доставлена губернатору Калининградской области, в министерство транспорта и в министерство развития инфраструктуры Калининградской области.
Напомним, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
«Много написано и о нелегальных перевозках, о мерах, способных навести в этой отрасли порядок. Считаем, что возобновление железнодорожного сообщения между областным центром и такими городами как Гусев и Нестеров является одним из главных решений данной проблемы», - написано в петиции.
«Верните нам междугороднюю электричку!!!», - подытожила автор.
Петиция будет доставлена губернатору Калининградской области, в министерство транспорта и в министерство развития инфраструктуры Калининградской области.
Напомним, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.
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