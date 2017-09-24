Создана петиция за возвращение ж/д сообщения востока области с областным центром

24 сентябрь 2017, 12:16

Напетиция за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. Автор петиции Tatyana Moiseeva., - написано в петиции., - подытожила автор.Петиция будет доставлена губернатору Калининградской области, в министерство транспорта и в министерство развития инфраструктуры Калининградской области.Напомним, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария. Внедорожник «Мерседес» вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. В результате столкновения 48-летний водитель и 6 пассажиров маршрутки погибли. Еще 9 пассажиров получили различные травмы и доставлены в больницу.