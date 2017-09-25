Центр раннего развития
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После смертельной аварии с маршруткой в КЖД заявили о готовности вернуть рельсобус до Нестерова

25 сентябрь 2017, 14:48
После смертельной аварии с маршруткой в КЖД заявили о готовности вернуть рельсобус до Нестерова
После смертельного ДТП с маршруткой под Гвардейском в КЖД готовы возобновить железнодорожное сообщение с городами на востоке области. Об этом корреспонденту Клопс.Ru сообщил глава пресс-службы КЖД Александр Першин.

По словам Першина, организация готова к запуску сообщения, если поступит соответствующий заказ от правительства. Речь идёт о таких городах, как Гусев и Нестеров.

«Технически это выполнимо. Инфраструктура у нас есть. Для запуска необходимо решение заказчика перевозки, в данном случае регионального правительства», — отметил представитель КЖД.

В пятницу, 22 сентября, на автодороге Калининград — Черняховск столкнулись внедорожник и пассажирская маршрутка. В результате аварии погибли семь человек, девять получили ранения. После ДТП жители области создали петицию за возвращение железнодорожного сообщения востока области с областным центром. По их мнению, это решит проблему нелегальных перевозок и обезопасит пассажиров.
Теги: железнодорожные пути электричка
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Житель города
# 1Житель города
Ура!!! Обидно что такими жертвами у нас принимаются все решения. Когда перекопали всю трассу, в этот момент надо было её разгрузить по средствам электрички. Дорога на поезде занимает не больше времени, сейчас, чем дорога по трассе. Но у нас как всегда, на перекрестке задавили на смерть человека, установили светофор, сбили девочек на переходе положили лежачие полицейские и так далее.
Вчера, 15:26   ЦитироватьОтветить4
местная
# 2местная
Давно пора это сделать... Да, пока у нас не произойдет что-то страшное, непоправимое, никто даже и чесаться не будет. Жаль людей. Соболезную семьям погибших.
Вчера, 16:47   ЦитироватьОтветить1

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