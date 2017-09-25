С 25 сентября по 2 октября будут проводиться работы по очистке коммуникаций водоснабжения

25 сентябрь 2017, 15:34

С 25 сентября по 2 октября 2017 года в Гусеве будут проводиться ежегодные плановые работы по очистке, промывке, осмотру и дезинфекции резервуаров исходной и чистой воды. В этот период вода будет подаваться без очистки, которую рекомендуется употреблять только после кипячения.



Мероприятия будут проводится в соответствии с правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации п. 2.11.17.

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