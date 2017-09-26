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На территории школы №5 завершается строительство мини-стадиона по программе «Газпром-детям»

26 сентябрь 2017, 16:45
На территории школы №5 завершается строительство мини-стадиона по программе «Газпром-детям»
На территории МОУ «СОШ №5» города Гусева подходит к завершению строительство мини-стадиона по программе «Газпром-детям». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На сегодняшний день установлено практически все необходимое оборудование и производится укладка покрытия для беговых дорожек и искусственного газона.
Теги: стадион строительство
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