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«Мясная фабрика» в посёлке Фурманово оштрафована за несоблюдение ветеринарного законодательства

27 сентябрь 2017, 13:19
«Мясная фабрика» в посёлке Фурманово оштрафована за несоблюдение ветеринарного законодательства
Управлением Россельхознадзора по Калининградской области в отношении компании «Мясная фабрика», которая расположена в посёлке Фурманово Гусевского района, проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований законодательства в сфере ветеринарии.

По результатам проверки Управлением в отношении ООО «Мясная фабрика» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ – нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.

Основанием для возбуждения дела послужили результаты проведенной Управлением проверки. Обществом допущены нарушения следующих требований в сфере ветеринарии:
- ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в соответствии с которой ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, за выпуск безопасных в ветеринарно – санитарном отношении продуктов животноводства – производители этих продуктов;
- п. 6.6., п. 10.3. Санитарных правил для предприятий мясной промышленности;
- п. 14.3. Санитарных правил для холодильников.

ООО «Мясная фабрика» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.

В действиях должностного лица – директора Общества, также, усмотрено событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусматривает ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

Административное правонарушение допущено по вине должностного лица юридического лица, так как оно своими действиями (бездействием) нарушил требования вышеуказанных документов в сфере ветеринарии.

При рассмотрении дела об административном правонарушении директор ООО «Мясная фабрика» признан виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выразившееся в нарушении ветеринарного законодательства, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.

Постановления по делам об административных правонарушениях вступили в законную силу.
Теги: Фурманово штрафы россельхознадзор Мясная фабрика
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ООО «Мясная фабрика»
# 1ООО «Мясная фабрика»
В связи с чем, стоимость колбасы дорожает на 1руб., а на Управлением Россельхознадзора по Калининградской области мы ложили большую полукопченую сосиську!
Сегодня, 16:20   ЦитироватьОтветить1
Я
# 2Я
ООО «Мясная фабрика»,
Не дожили, а клали.
Кстати, для перевозки скота можно использовать временно простаивающие маршрутки- нелегалы.
Сегодня, 17:13   ЦитироватьОтветить2
.
# 3.
штрафа в размере 3000 рублей

Изверги! Жить то на какие шиши теперь?
Сегодня, 20:37   ЦитироватьОтветить0

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