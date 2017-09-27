«Мясная фабрика» в посёлке Фурманово оштрафована за несоблюдение ветеринарного законодательства

27 сентябрь 2017, 13:19

Управлением Россельхознадзора по Калининградской области в отношении компании «Мясная фабрика», которая расположена в посёлке Фурманово Гусевского района, проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований законодательства в сфере ветеринарии.



По результатам проверки Управлением в отношении ООО «Мясная фабрика» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ – нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства.



Основанием для возбуждения дела послужили результаты проведенной Управлением проверки. Обществом допущены нарушения следующих требований в сфере ветеринарии:

- ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», в соответствии с которой ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, за выпуск безопасных в ветеринарно – санитарном отношении продуктов животноводства – производители этих продуктов;

- п. 6.6., п. 10.3. Санитарных правил для предприятий мясной промышленности;

- п. 14.3. Санитарных правил для холодильников.



ООО «Мясная фабрика» признано виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.



В действиях должностного лица – директора Общества, также, усмотрено событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусматривает ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.



Административное правонарушение допущено по вине должностного лица юридического лица, так как оно своими действиями (бездействием) нарушил требования вышеуказанных документов в сфере ветеринарии.



При рассмотрении дела об административном правонарушении директор ООО «Мясная фабрика» признан виновным в совершении административного правонарушения в сфере ветеринарии, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выразившееся в нарушении ветеринарного законодательства, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей.



Постановления по делам об административных правонарушениях вступили в законную силу.

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