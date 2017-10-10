В Гусевском городском округе 222 должника живут без света

10 октябрь 2017, 11:20

На 1 октября без света остаются 3560 квартир и индивидуальных жилых домов с общей суммой задолженности 80,5 млн рублей. Наибольшее количество отключенных должников за электроэнергию проживает в Калининграде. В областном центре отключено 967 неплательщиков с общей суммой долга 14,2 млн рублей.



На втором и третьем месте находятся Черняховский и Советский городские округа, на территории которых без света находятся 374 и 353 потребителя, недоплативших за свет 10 и 13,5 млн рублей соответственно.



В Гвардейском городском округе энергетики были вынуждены прекратить подачу электрической энергии по 263 адресам, где неплательщики накопили долги в 6,2 млн рублей. В Гусевском городском округе – 222 квартиры отключено на 5,8 млн рублей.



Замыкает список районов с наибольшим количеством потребителей, оставшихся без электрической энергии, Светлогорский район, где электроснабжение приостановлено 178 должникам с суммой задолженности в 5,4 млн рублей.



Ежедневно граждане, имеющие задолженность за электроэнергию, получают уведомления об отключении электроэнергии за долги. ОАО «Янтарьэнергосбыт» проводит мероприятия по взысканию долгов: от телефонных обзвонов до ограничений в подаче электроэнергии и судебных процессов в отношении злостных неплательщиков.



Стоит отметить, для того, чтобы свет снова появился у должника, необходимо, во-первых, погасить полностью долг, во-вторых, оплатить услугу по введению ограничения и возобновлению подачи электроэнергии.



Тем, у кого нет возможности внести всю сумму для погашения задолженности единовременно, «Янтарьэнергосбыт» предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга. Но есть условие – половина суммы должна быть внесена сразу, а остальная будет разделена на равные части от 3 до 6 месяцев.



Проверить, нет ли Вас в списке должников за свет, можно на официальном сайте сбытовой компании янтарьэнергосбыт.рф в разделе «Условия ограничения режима энергопотребления».

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