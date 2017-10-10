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В Гусевском городском округе 222 должника живут без света

10 октябрь 2017, 11:20
В Гусевском городском округе 222 должника живут без света
На 1 октября без света остаются 3560 квартир и индивидуальных жилых домов с общей суммой задолженности 80,5 млн рублей. Наибольшее количество отключенных должников за электроэнергию проживает в Калининграде. В областном центре отключено 967 неплательщиков с общей суммой долга 14,2 млн рублей.

На втором и третьем месте находятся Черняховский и Советский городские округа, на территории которых без света находятся 374 и 353 потребителя, недоплативших за свет 10 и 13,5 млн рублей соответственно.

В Гвардейском городском округе энергетики были вынуждены прекратить подачу электрической энергии по 263 адресам, где неплательщики накопили долги в 6,2 млн рублей. В Гусевском городском округе – 222 квартиры отключено на 5,8 млн рублей.

Замыкает список районов с наибольшим количеством потребителей, оставшихся без электрической энергии, Светлогорский район, где электроснабжение приостановлено 178 должникам с суммой задолженности в 5,4 млн рублей.

Ежедневно граждане, имеющие задолженность за электроэнергию, получают уведомления об отключении электроэнергии за долги. ОАО «Янтарьэнергосбыт» проводит мероприятия по взысканию долгов: от телефонных обзвонов до ограничений в подаче электроэнергии и судебных процессов в отношении злостных неплательщиков.

Стоит отметить, для того, чтобы свет снова появился у должника, необходимо, во-первых, погасить полностью долг, во-вторых, оплатить услугу по введению ограничения и возобновлению подачи электроэнергии.

Тем, у кого нет возможности внести всю сумму для погашения задолженности единовременно, «Янтарьэнергосбыт» предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга. Но есть условие – половина суммы должна быть внесена сразу, а остальная будет разделена на равные части от 3 до 6 месяцев.

Проверить, нет ли Вас в списке должников за свет, можно на официальном сайте сбытовой компании янтарьэнергосбыт.рф в разделе «Условия ограничения режима энергопотребления».
Теги: Янтарьэнерго долги
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Гость Ирина
# 1Гость Ирина
Скоро зима, есть неплательщики у которых имеются дети. Как с ними поступят - по закону? Пусть живут без света? Вновь самовольно подключаются, а не повторится ли вновь трагедия 2016 года?
Сегодня, 11:55   ЦитироватьОтветить1
Конь в пальто
# 2Конь в пальто
Когда обещанное тепло в квартирах будет??? Сколько ещё ждать???
Сегодня, 11:59   ЦитироватьОтветить2
Плательщик
# 3Плательщик
Сначала бы разобрались там у себя с расчетами. Только сегодня там был. Мало того что по квитанции 5 кв.м лишних пририсовали, еще 2х лишних жильцов подселили и про счетчик, по которому я исправно платил напрочь забыли... В итоге вместо 700 руб, насчитали 4500
Сегодня, 12:02   ЦитироватьОтветить2
Денег нет держусь
# 4Денег нет держусь

Вот писал же человек, и не Нострадамус.
Сегодня, 12:22   ЦитироватьОтветить4
Володька
# 5Володька
Отключите свет ,воду ,канализацию
А если скоро за воздух платить заставят ,тоже перекрывать будите ? На один салют пустите меньше .помогите людям .это же люди живые люди .это дети страны .большой и богатой
Сегодня, 13:28   ЦитироватьОтветить1

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