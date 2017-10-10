В Гусеве начали подключать отопление в домах и объектах социальной сферы

10 октябрь 2017, 12:38

По информации директора Гусевской ТЭЦ Курбана Авазимбетова на 8.00 сегодняшнего дня температура на «обратке» составляла 31 градус.



Как сказал директор МУК «Управление ЖКХ» Сергей Копейка, подключение домов производится от самой дальней точки (ул. Московская), чтобы избежать завоздушивания системы. Все дома и объекты социальной сферы будут подключены в течении 2-х дней.



ООО «Гранит-Плюс», которое отапливает улицы Маяковского и Балтийскую, сорвало начало отопительного сезона. По словам руководителя котельной сломался погрузчик. Администрация округа и депутаты окружного Совета подготовили обращение в прокуратуру на руководство данной компании.

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