В Гусеве начали подключать отопление в домах и объектах социальной сферы
10 октябрь 2017, 12:38
По информации директора Гусевской ТЭЦ Курбана Авазимбетова на 8.00 сегодняшнего дня температура на «обратке» составляла 31 градус.Теги: отопление
Как сказал директор МУК «Управление ЖКХ» Сергей Копейка, подключение домов производится от самой дальней точки (ул. Московская), чтобы избежать завоздушивания системы. Все дома и объекты социальной сферы будут подключены в течении 2-х дней.
ООО «Гранит-Плюс», которое отапливает улицы Маяковского и Балтийскую, сорвало начало отопительного сезона. По словам руководителя котельной сломался погрузчик. Администрация округа и депутаты окружного Совета подготовили обращение в прокуратуру на руководство данной компании.
Как сказал директор МУК «Управление ЖКХ» Сергей Копейка, подключение домов производится от самой дальней точки (ул. Московская), чтобы избежать завоздушивания системы. Все дома и объекты социальной сферы будут подключены в течении 2-х дней.
ООО «Гранит-Плюс», которое отапливает улицы Маяковского и Балтийскую, сорвало начало отопительного сезона. По словам руководителя котельной сломался погрузчик. Администрация округа и депутаты окружного Совета подготовили обращение в прокуратуру на руководство данной компании.
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