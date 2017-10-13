В Черняховске наградили активных участников выборов губернатора 2017 года

13 октябрь 2017, 14:13

Вчера в Центре культуры и досуга города Черняховска состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению активных участников выборов Губернатора Калининградской области 2017 года.



За помощь в организации выборных мероприятий и поддержку избранного губернатора были вручены Благодарственные письма жителям города Гусева.



От имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова активистов поздравили Председатель Правительства Калининградской области - министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба и председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.



Как отметил Александр Васильевич, совместными усилиями мы показали достойный результат и жители Гусевского городского округа поддержали программу нашего губернатора. Это стало возможным благодаря тому, что многие планы по развитию региона уже реализованы и в дальнейшем мы будем наращивать темпы.

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