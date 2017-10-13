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В Черняховске наградили активных участников выборов губернатора 2017 года

13 октябрь 2017, 14:13
Вчера в Центре культуры и досуга города Черняховска состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению активных участников выборов Губернатора Калининградской области 2017 года.

За помощь в организации выборных мероприятий и поддержку избранного губернатора были вручены Благодарственные письма жителям города Гусева.

От имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова активистов поздравили Председатель Правительства Калининградской области - министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба и председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

Как отметил Александр Васильевич, совместными усилиями мы показали достойный результат и жители Гусевского городского округа поддержали программу нашего губернатора. Это стало возможным благодаря тому, что многие планы по развитию региона уже реализованы и в дальнейшем мы будем наращивать темпы.
Теги: выборы
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Богема Гусева))
# 1Богема Гусева))
Ну, а что же вы не пишете как наша делегация оконфузилась, мягко сказать? Подали списки на награждение совсем других людей, чем те кто приехал на церемонию. Читали фамилии, а людей по факту нет! Потому что бардак в администрации нашей творится! Очень стыдно и обидно было за наш округ!
Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить2

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