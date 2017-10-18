Общественники запросили 17,5 млн рублей на музей «Гумбинненское поле»
18 октябрь 2017, 13:39
Фотография с военно-исторической реконструкции «Гумбинненское сражение» в 2017 году
Общественные некоммерческие организации Калининградской области подали на второй конкурс Фонда президентских грантов 62 заявки. При этом больше всего хотят общественники на проект «Народный музей «Гумбинненское поле».Теги: Гумбинненская победа музей
Как сообщили «Русскому Западу» представители Фонда, самый крупный грант может потянуть на 17,5 млн рублей. На эти деньги планируют построить прямо на поле Гумбинненского сражения современный музей с мультимедийным оборудованием и экспонатами. Проект называется «Народный музей «Гумбинненское поле».
Самый маленький грант из Калининградской области весит 333 тыс. рублей — на проект «Сила России – в многонациональности».
Теперь проекты будут оцениваться экспертами. Всего их 784. Официально итоги конкурса грантов подведут 24 ноября 2017 года.
Первый конкурс Фонда президентских грантов прошёл 31 июля 2017 года. По его итогам было распределено 2,25 млрд рубелей на 970 проектов. Второй конкурс предполагает выделение 4,5 млрд рублей.
Как сообщили «Русскому Западу» представители Фонда, самый крупный грант может потянуть на 17,5 млн рублей. На эти деньги планируют построить прямо на поле Гумбинненского сражения современный музей с мультимедийным оборудованием и экспонатами. Проект называется «Народный музей «Гумбинненское поле».
Самый маленький грант из Калининградской области весит 333 тыс. рублей — на проект «Сила России – в многонациональности».
Теперь проекты будут оцениваться экспертами. Всего их 784. Официально итоги конкурса грантов подведут 24 ноября 2017 года.
Первый конкурс Фонда президентских грантов прошёл 31 июля 2017 года. По его итогам было распределено 2,25 млрд рубелей на 970 проектов. Второй конкурс предполагает выделение 4,5 млрд рублей.
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