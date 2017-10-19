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В бюджете нет денег на запуск электрички до Гусева и Нестерова

19 октябрь 2017, 19:02
В бюджете нет денег на запуск электрички до Гусева и Нестерова
Как сообщает правительство Калининградской области, накануне принятия бюджета Антон Алиханов встретился с лидерами фракций областной Думы. Встреча состоялась в среду, 18 октября, в региональном правительстве. В ней приняли участие руководители фракций политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» в областной Думе.

Среди прочих вопросов и.о. руководителя фракции КПРФ в областной Думе, Екатерины Семеновой, был остро волнующий вопрос жителей восточной части области, о пуске дизельного маршрута Калининград - Нестеров. В свете последней аварии, в интернете собирались подписи с призывом к правительству вернуть этот безопасный для жителей вид транспорта.

Антон Алиханов сообщил, что руководство Калининградской железной дороги требует 100% оплату расходов железной дороги, так как по их расчетам поезда будут заполнены на 10-15%. Денег же в бюджете 2018 года на эти цели не предусмотрены.

В воздухе прозвучала реплика одного из присутствующих членов правительства по поводу петиции собираемой в интернете, что подписанты петиции в основном являются жителями других регионов страны, и даже других стран.

Юрий Лактионов
Теги: электричка
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Гость марина
# 1Гость марина
Да кто бы сомневался! А интересно: на сколько процентов заполнена электричка,которая до Балтийска из Черняховска ходит? На 100? Или там давка? И люди стоя едут? Обидно.
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