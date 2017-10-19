В бюджете нет денег на запуск электрички до Гусева и Нестерова
19 октябрь 2017, 19:02
Как сообщает правительство Калининградской области, накануне принятия бюджета Антон Алиханов встретился с лидерами фракций областной Думы. Встреча состоялась в среду, 18 октября, в региональном правительстве. В ней приняли участие руководители фракций политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» в областной Думе.Теги: электричка
Среди прочих вопросов и.о. руководителя фракции КПРФ в областной Думе, Екатерины Семеновой, был остро волнующий вопрос жителей восточной части области, о пуске дизельного маршрута Калининград - Нестеров. В свете последней аварии, в интернете собирались подписи с призывом к правительству вернуть этот безопасный для жителей вид транспорта.
Антон Алиханов сообщил, что руководство Калининградской железной дороги требует 100% оплату расходов железной дороги, так как по их расчетам поезда будут заполнены на 10-15%. Денег же в бюджете 2018 года на эти цели не предусмотрены.
В воздухе прозвучала реплика одного из присутствующих членов правительства по поводу петиции собираемой в интернете, что подписанты петиции в основном являются жителями других регионов страны, и даже других стран.
Среди прочих вопросов и.о. руководителя фракции КПРФ в областной Думе, Екатерины Семеновой, был остро волнующий вопрос жителей восточной части области, о пуске дизельного маршрута Калининград - Нестеров. В свете последней аварии, в интернете собирались подписи с призывом к правительству вернуть этот безопасный для жителей вид транспорта.
Антон Алиханов сообщил, что руководство Калининградской железной дороги требует 100% оплату расходов железной дороги, так как по их расчетам поезда будут заполнены на 10-15%. Денег же в бюджете 2018 года на эти цели не предусмотрены.
В воздухе прозвучала реплика одного из присутствующих членов правительства по поводу петиции собираемой в интернете, что подписанты петиции в основном являются жителями других регионов страны, и даже других стран.
Юрий Лактионов
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