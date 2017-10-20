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Возле спортивного зала школы №1 установили 3 мусорных контейнера

20 октябрь 2017, 15:01
18 октября во время ночного совещания по поводу несанкционированной свалки мусора на ул. Малахова глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов поручил установить контейнерную площадку на данной улице.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня поручение было выполнено и 3 мусорных контейнера установили возле спортивного зала школы №1.

Городская администрация призывает всех жителей нашего города соблюдать чистоту и порядок.
Теги: Админстрация Гусевского района мусор
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житель
# 1житель
установили на скорую руку а где бетонная площадка под контейнеры там же грязи будет не подойти
Сегодня, 15:24   ЦитироватьОтветить4
люблю закон
# 2люблю закон
Призываю городскую администрацию соблюдать закон. Площадка установлена с нарушениями. Собственника площадки можно штрафовать хоть каждый день.
Сегодня, 16:29   ЦитироватьОтветить1
Прикол
# 3Прикол
А что значит "ВО ВРЕМЯ НОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ".? Я так понимаю, что днём и вечером мусорной кучи не было, а ночью по срочному вызову все собрались? Прикольненко!!!!!
Сегодня, 17:17   ЦитироватьОтветить2
неон
# 4неон
Школе № 5 Спортплощадку..... Школе № 1 мусорную. Красота !!!
Сегодня, 20:03   ЦитироватьОтветить0

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