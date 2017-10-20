Возле спортивного зала школы №1 установили 3 мусорных контейнера
20 октябрь 2017, 15:01
18 октября во время ночного совещания по поводу несанкционированной свалки мусора на ул. Малахова глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов поручил установить контейнерную площадку на данной улице.Теги: Админстрация Гусевского района мусор
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня поручение было выполнено и 3 мусорных контейнера установили возле спортивного зала школы №1.
Городская администрация призывает всех жителей нашего города соблюдать чистоту и порядок.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня поручение было выполнено и 3 мусорных контейнера установили возле спортивного зала школы №1.
Городская администрация призывает всех жителей нашего города соблюдать чистоту и порядок.
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