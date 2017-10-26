На улице Профсоюзной произведены работы по капитальному ремонту водопроводных сетей
26 октябрь 2017, 17:45
В Гусевском городском округе продолжается модернизация объектов водоснабжения. Так по улице Профсоюзной города Гусева закончены работы по капитальному ремонту магистральных водопроводных сетей. Это позволит решить вопросы водоснабжения для граждан, проживающих на данной улице, а также для учащихся Гусевского агропромышленного колледжа.программа конкретных дел ремонт водоснабжение
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ремонтные работы были проведены за счет сэкономленных средств Программы конкретных дел 2017 года.
Ранее глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов поручил сотрудникам подрядной организации ОАО «Гусев-Водоканал» устранить причину ухудшения качества воды на данной улице.
Для этого во время выполнения капитального ремонта сетей водопровода была произведена закольцовка на ул. Тимирязева и устранен тупиковый участок. Благодаря этому вода больше не будет застаиваться и ее качество значительно улучшится.
Также в целях обеспечения безопасности возле Гусевского агропромышленного колледжа установили пожарный гидрант. А на улицах Профсоюзная, Тимирязева и Школьная была установлена запорная арматура, которая позволяет во время возникновения аварийной ситуации локализовать ремонтные работы на конкретном участке и не перекрывать водоснабжение в близлежащих районах.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ремонтные работы были проведены за счет сэкономленных средств Программы конкретных дел 2017 года.
Ранее глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов поручил сотрудникам подрядной организации ОАО «Гусев-Водоканал» устранить причину ухудшения качества воды на данной улице.
Для этого во время выполнения капитального ремонта сетей водопровода была произведена закольцовка на ул. Тимирязева и устранен тупиковый участок. Благодаря этому вода больше не будет застаиваться и ее качество значительно улучшится.
Также в целях обеспечения безопасности возле Гусевского агропромышленного колледжа установили пожарный гидрант. А на улицах Профсоюзная, Тимирязева и Школьная была установлена запорная арматура, которая позволяет во время возникновения аварийной ситуации локализовать ремонтные работы на конкретном участке и не перекрывать водоснабжение в близлежащих районах.
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