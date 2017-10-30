На улице Лесной установили ручную водопроводную колонку
30 октябрь 2017, 16:23
По просьбе местных жителей возле дома № 14 на улице Лесной произведено бурение водопроводной скважины и установлена ручная колонка.Теги: программа конкретных дел
Как рассказали в пресс-службе администрации города Гусева, данные работы выполнены за счет сэкономленных средств, выделенных на реализацию Программы конкретных дел 2017 года.
Как рассказали в пресс-службе администрации города Гусева, данные работы выполнены за счет сэкономленных средств, выделенных на реализацию Программы конкретных дел 2017 года.
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