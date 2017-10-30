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На улице Лесной установили ручную водопроводную колонку

30 октябрь 2017, 16:23
По просьбе местных жителей возле дома № 14 на улице Лесной произведено бурение водопроводной скважины и установлена ручная колонка.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Гусева, данные работы выполнены за счет сэкономленных средств, выделенных на реализацию Программы конкретных дел 2017 года.
Теги: программа конкретных дел
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Житель
# 1Житель

Ну что-то мы отстали от Томска. В Томске колонку открывал сам мэр города с представителями парти ЕР.

И оформить по красивее можно было.
Вчера, 16:42   ЦитироватьОтветить1
Гость Ирина
# 2Гость Ирина
21 век! А водопровод провести для удобства жителей? Вы бы еще колодец с журавлем в программу конкретных дел включили!
Вчера, 17:26   ЦитироватьОтветить7
Водяной
# 3Водяной
Цитата: Гость Ирина
21 век! А водопровод провести для удобства жителей? Вы бы еще колодец с журавлем в программу конкретных дел включили!

Вы сначала узнайте, где этот дом и сколько ки труб нужно провести, а потом согласитесь, что для этого дома нужно проложить трубу стоимостью 6 млн рублей. Ну как? Согласны?
Вчера, 21:30   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 4Житель
Цитата: Водяной
Цитата: Гость Ирина
21 век! А водопровод провести для удобства жителей? Вы бы еще колодец с журавлем в программу конкретных дел включили!

Вы сначала узнайте, где этот дом и сколько ки труб нужно провести, а потом согласитесь, что для этого дома нужно проложить трубу стоимостью 6 млн рублей. Ну как? Согласны?

Тем более. Надо было ещё у военных оркестр попросить на открыте сего значимого объекта.
Сегодня, 06:49   ЦитироватьОтветить0
Гость Местный
# 5Гость Местный
Водяной,
И что эти 6 млн.??? Взяли бы их со строительства моста и проложили бы трубопровод. Вот теперь представь себя, на месте какой нибудь бабушки, зимой, в минус хотя бы 10 градусов, стоишь ты за водичкой на улице, возле колонки, с ведерочком. joy 21 век на дворе!!! Какие колонки на улице???
Сегодня, 08:46   ЦитироватьОтветить1
Гость Местный
# 6Гость Местный
Водяной,
Мост значит за 80млн., это нормально, а воду людям проложить за 6млн., это не подьемная сумма для нашей Администрации!!! С водички то, ничего не поимеешь!!! joy
Сегодня, 08:51   ЦитироватьОтветить1

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