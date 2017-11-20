Андрей Гнездилов и глава Белостокского повята провели встречу в рамках программы «Россия-Польша»
20 ноябрь 2017, 19:34
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» прошла рабочая встреча главы муниципалитета – председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова и главы Белостокского повята Антони Пэлковского по вопросам подготовки совместных заявок для Программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша 2014-2020». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Польша Админстрация Гусевского района Андрей Гнездилов
Во время встречи обсуждались темы обеспечения пожарной безопасности, улучшение трансграничной доступности, реконструкция объектов дорожной инфраструктуры, рентабельного водоснабжения и водоотведения, а также взаимодействие в культурной сфере.
В целях углубления и конкретизации действий, необходимых для достижения поставленных задач стороны подписали Соглашение о партнерстве.
Напомним, ранее мы писали что Польское правительство не спешит принимать программу «Россия — Польша», направленную на сотрудничество северных воеводств Польши и российской Калининградской областью.
Во время встречи обсуждались темы обеспечения пожарной безопасности, улучшение трансграничной доступности, реконструкция объектов дорожной инфраструктуры, рентабельного водоснабжения и водоотведения, а также взаимодействие в культурной сфере.
В целях углубления и конкретизации действий, необходимых для достижения поставленных задач стороны подписали Соглашение о партнерстве.
Напомним, ранее мы писали что Польское правительство не спешит принимать программу «Россия — Польша», направленную на сотрудничество северных воеводств Польши и российской Калининградской областью.
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